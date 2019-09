El Bulto: sin papeleras y con suciedad Espacio para una papelera. COSAS DE LA CIUDAD SANDRA MIRAS Domingo, 1 septiembre 2019, 14:34

Una vecina de la zona lleva descontenta bastante tiempo con la limpieza de la Avenida José María Garnica, cerca de la zona de Urbanismo. Pese a que los equipos de limpieza cumplen con su labor, lo hacen de forma 'parcial', puesto que habían limpiado solo media calle, olvidándose del resto.

Limpieza 'parcial' del suelo.

Aun así, la zona no ha quedado limpia del todo. Además, el ficus que se encuentra en esa avenida ha dejado caer las semillas que tiene, provocando que se vuelva a ensuciar. Y, encima, es un tanto pegajoso cuando se pisa.

Pero no solo eso. Hace un tiempo instalaron cuatro papeleras, de las que quedan 2. «Una de ellas la rompieron hace como año y medio y nunca se repuso. La otro hace poco», comentó la vecina. Piden que se repongan esas papeleras y que la limpieza sea en toda la calle, no solo en un tramo, ya que lo del árbol, por ejemplo, no es un gran problema.