Imagen de una campaña de donación de sangre. SUR

Los británicos y quienes vivieron en Reino Unido entre 1980 y 1996 ya pueden donar sangre en Málaga

Hasta julio pasado existía una exclusión indefinida de estos colectivos al haber coincidido su estancia en ese país con la enfermedad de las vacas locas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

La culpa fue de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como «vacas locas», cuya variante humana es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante (vECJ o ... vCJD). Este mal causó estragos en el Reino Unido entre 1980 y 1996, por lo que en España no podían donar sangre desde 2001 quienes vivieron en ese país en el periodo de referencia durante más de un año o quienes hayan recibido transfusiones de sangre o hemoderivados en Inglaterra desde 1980. Pero el Ministerio de Sanidad levantó esa exclusión el pasado 18 de julio y, poco a poco, cada territorio ha decidido cómo ir administrando la ausencia de esa prohibición. En Málaga, hubo una reunión el pasado jueves para analizar la situación y, según ha confirmado a SUR la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga, Gracia María García, «se está aceptando ya a cualquier donante con residencia en Reino Unido en esa época» sin la realización de analíticas especiales.

