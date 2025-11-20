Los británicos y quienes vivieron en Reino Unido entre 1980 y 1996 ya pueden donar sangre en Málaga

La culpa fue de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como «vacas locas», cuya variante humana es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante (vECJ o ... vCJD). Este mal causó estragos en el Reino Unido entre 1980 y 1996, por lo que en España no podían donar sangre desde 2001 quienes vivieron en ese país en el periodo de referencia durante más de un año o quienes hayan recibido transfusiones de sangre o hemoderivados en Inglaterra desde 1980. Pero el Ministerio de Sanidad levantó esa exclusión el pasado 18 de julio y, poco a poco, cada territorio ha decidido cómo ir administrando la ausencia de esa prohibición. En Málaga, hubo una reunión el pasado jueves para analizar la situación y, según ha confirmado a SUR la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Málaga, Gracia María García, «se está aceptando ya a cualquier donante con residencia en Reino Unido en esa época» sin la realización de analíticas especiales.

La situación va a beneficiar, y mucho, a las reservas de sangre de la provincia, que necesita entre 200 y 250 bolsas al día según sea verano o invierno, cifras a las que, en algunas ocasiones y pese al empeño de los profesionales por realizar campañas de donación y de concienciación, no se llega. Cabe recordar que en la provincia de Málaga viven más de 53.000 británicos, el 60% con más de 55 años, por lo que muchos de ellos vivieron en el Reino Unido entre 1980 y 1996. «Tenemos mucha población inglesa, vamos a ser los más beneficiados de esta medida, sobre todo cuando hagamos colectas tanto en la Costa del Sol Oeste como en la Este», explica la directora del CTTC. A esta cifra hay que sumar las personas de cualquier nacionalidad que habitaron en ese periodo en las islas británicas y que ahora residen en la provincia de Málaga.

Selección de donantes

En las guías para la selección de donantes se excluía de forma indefinida a quienes han residido más de 12 meses acumulados en el país en las fechas ya mencionadas por riesgo de variante de la enfermedad, así como también se excluyó a partir de 2001 a personas que hayan recibido transfusiones de sangre o hemoderivados en el Reino Unido desde 1980. Estas exclusiones se recogían además en los protocolos del Sistema Nacional de Salud y en documentos de diferentes centros de transfusión autonómicos y se podían constatar en los cuestionarios de selección de donantes, donde se preguntaba obligatoriamente a los aspirantes por estos extremos, así como en cuestionarios médicos y en protocolos de cada centro.

Avances científicos permiten relajar las normas para donar sangre con riesgo de transmisión muy bajo

Curiosamente, no existe una comunicación oficial del Ministerio de Sanidad haciendo pública la decisión, que se tomó el 18 de julio y fue avalada por el Comité Científico para la Seguridad Transfusional, aunque algunos centros autonómicos sí difundieron esta decisión. De esta manera, el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) envió un comunicado el pasado 21 de julio en el que se hacía referencia a que la medida ha sido posible gracias a los avances científicos y a «los altos estándares de control y trazabilidad actuales», lo que ha permitido que el riesgo de transmisión se considere «extremadamente bajo», informa Europa Press.

Largos periodos de incubación

En el periodo de marras se dio el intervalo de mayor exposición a productos cárnicos contaminados con priones de EBB clásica, aunque su variante humana, la vCJD, presenta largos periodos de incubación —en ocasiones de décadas—, por lo que España optó por mantener esta prohibición preventiva durante más de veinte años.

La enfermedad es un trastorno neurodegenerativo por priones, muy poco frecuente pero grave. Los síntomas suelen aparecer de forma progresiva: alteraciones sensoriales, hormigueos, pinchazos, dolor en extremidades, dificultad para concentrarse y pérdida de memoria leve, así como problemas de sueño. En un estadio intermedio, se dan trastornos de la coordinación como tropezar al andar o caídas, movimientos involuntarios como temblores y un empeoramiento cognitivo (confusión, desorientación), alteraciones del habla y la visión, mientras que en la fase avanzada se dan demencia severa, pérdida total de movilidad, dificultad grave para hablar y deglutir y pérdida de conciencia progresiva. La enfermedad, de cualquier forma, es muy rara y hace años que no hay casos en Europa.