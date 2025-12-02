Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Solar entre Juan XXIII y Héroe de Sostoa en el que se va a construir un cuatro estrellas. Marilú Báez

El 'boom' hotelero de Málaga se extiende por la Carretera de Cádiz con cuatro nuevos proyectos

Urbanismo autoriza un cuatro estrellas en Héroe de Sostoa y tramita otros negocios en la avenida de la Paloma, Málaga Wagen y Porcelanosa

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:37

Málaga sigue experimentando un 'boom' hotelero que mantiene en obras varios establecimientos que abrirán sus puertas en las próximas semanas y meses, al tiempo que ... se autorizan y se tramitan nuevos proyectos por parte del Ayuntamiento. Una de las zonas de la capital que está concentrando un mayor número de este tipo de actuaciones es el eje de la Carretera de Cádiz, para el que se han planeado cuatro nuevos hoteles que se sumarán a los que ya existen en el entorno de la estación del AVE, el Barceló y el Eurostars Málaga.

