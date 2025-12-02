El 'boom' hotelero de Málaga se extiende por la Carretera de Cádiz con cuatro nuevos proyectos

Málaga sigue experimentando un 'boom' hotelero que mantiene en obras varios establecimientos que abrirán sus puertas en las próximas semanas y meses, al tiempo que ... se autorizan y se tramitan nuevos proyectos por parte del Ayuntamiento. Una de las zonas de la capital que está concentrando un mayor número de este tipo de actuaciones es el eje de la Carretera de Cádiz, para el que se han planeado cuatro nuevos hoteles que se sumarán a los que ya existen en el entorno de la estación del AVE, el Barceló y el Eurostars Málaga.

El solar en la esquina de la calle Héroe de Sostoa con la avenida de Juan XXIII, la parcela que actualmente ocupa un edificio de aparcamientos en la avenida de la Paloma, el proyecto que se levantará en el espacio que ocupa el concesionario Málaga Wagen y el previsto en la parcela de la tienda de Porcelanosa son los espacios para los que se han ideado nuevos establecimientos hoteleros que demuestran el interés de los inversores por abrir este tipo de negocios en un eje bajo el que discurre la línea 2 del metro, que conecta esta zona del oeste de la capital con el Centro Histórico.

El proyecto más avanzado es el previsto en el solar de la esquina entre Héroe de Sostoa y Juan XXIII. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido ya la licencia de obras para una actuación valorada en más de 12 millones de euros para levantar un cuatro estrellas de 139 habitaciones que se denominará hotel Málaga Princesa y que será explotado con la marca Tapestry Collection de la cadena Hilton, según se apunta en el permiso otorgador por la Consejería de Turismo.

Para principios del año que viene podrían comenzar los trabajos de construcción de este hotel, diseñado por el estudio de arquitectura Domingo Corpas, que alcanzará una altura de planta baja más siete y que está promovido por Desarrollos Inmobiliarios Hispater, una sociedad inversora con sede en Madrid que participó años atrás en la gestación del Easy Hotel, construido en la avenida del Ingeniero José María Garnica.

No obstante, según fuentes consultadas, detrás del desarrollo de este proyecto hotelero va a estar el fondo francés Extendam, con la participación de Continuum Hospitality Group, una empresa de gestión hotelera con la que desarrolla varios proyectos de inversión en este sector.

Ampliar Edificio de aparcamientos de la avenida de la Paloma que va a ser demolido para dar paso a un hotel. Marilú Báez

Otro de estos proyectos reemplazará un edificio de aparcamientos ubicado en el número 44 de la avenida de la Paloma. En este caso, la promotora de Bilbao Hiria ha planeado un tres estrellas de 175 habitaciones, con la firma del estudio Domingo Corpas, que está pendiente de recibir los permisos de Urbanismo para su materialización.

Ampliar Recreación del hotel de tres estrellas para la avenida de la Paloma, con diseño del estudio Domingo Corpas. Sur

Desde Continuum no han querido ofrecer aún más detalles respecto a estas actuaciones, si bien han admitido que Málaga «sigue siendo un imán para los operadores hoteleros», lo que que se demuestra en el interés por poner en marcha este tipo de actuaciones en un «eje» que supone una prolongación de los negocios de alojamiento que existen en el entorno de la estación María Zambrano. Asimismo, han destacado que siempre procuran canalizar establecimientos «de calidad», ya que trabajan con grupos como IHG, Accor, Marriot o Hilton.

Ampliar Recreación del proyecto previsto en Málaga Wagen. Sur

Siguiendo hacia el oeste, el siguiente proyecto previsto en la avenida de Velázquez es el que incluye la operación urbanística para reemplazar el concesionario Málaga Wagen por un conjunto de pisos y hotel promovido por la sociedad inmobiliaria almeriense Zertum, que ha bautizado esta actuación como Málaga Luz.

La intervención, que alcanzará una altura de planta baja más 15, prevé albergar 67 viviendas en alquiler, un hotel de 54 habitaciones, 22 VPO, locales comerciales y dos plantas de sótano para 174 aparcamientos, con diseño del estudio de arquitectura sevillano Bakpak. Además, dispondrá de piscina y gimnasio, y un área de espacio de trabajo compartido, entre otros usos. Esta intervención tiene la particularidad de que Zertum permite a pequeños y medianos ahorradores e inversores formar parte del accionariado del proyecto como miembros de la sociedad creada para su construcción, de forma que puedan beneficiarse de las rentas que generen los alquileres una vez que estén en funcionamiento, en función de su cuota de participación. No obstante, esta actuación depende del traslado del concesionario a una nueva ubicación.

Ampliar Aspecto de la antigua tienda de Porcelanosa. Migue Fernández

Por último, también se baraja un establecimiento hotelero en los suelos de la antigua tienda de Porcelanosa, en la esquina de la avenida de Velázquez con el camino de los Guindos. Hispater está detrás de este proyecto, que todavía se encuentra en una fase inicial a nivel urbanístico. El planeamiento prevé en este espacio 2.200 metros cuadrados construidos de uso terciario (compatible con hotelero) y 64 viviendas de las que 21 serían de protección oficial.