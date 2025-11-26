Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Se estudia utilizar la aplicación Málaga Funciona y un sistema de QR con el que subir la foto del residuo.

Estas son las bonificaciones para la nueva tasa de basura: Málaga estudia un sistema con QR

El uso de contenedores de basura selectiva y puntos limpios computarán en los recibos y familias numerosas y vulnerables también tendrán descuentos

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:08

La realidad es que la nueva tasa de basura es un engorro legal, político y económico para los ayuntamientos y una carga fiscal nueva y ... evidente para las familias y empresas. El Gobierno obliga a ir a máximos y a repercutir el coste integral de recogida y tratamiento de residuos y va más allá de la directiva europea, que marca unos objetivos de calidad ambiental y de reciclaje. De hecho, en 2035 sólo se puede enterrar un máximo de 10% de residuos en vertedero. Si no, habrá sanciones para España y, a su vez, repercusiones en cascada. Cruzar cálculos, finanzas y objetivos ambientales ha sido un rompecabezas para los técnicos del Ayuntamiento de Málaga. Entre otras cuestiones, ha sido clave mirar los puntos flacos de otras ordenanzas municipales, allí donde se han multiplicado los litigios. En Madrid, por ejemplo, está paralizada la normativa.

