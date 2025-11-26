Estas son las bonificaciones para la nueva tasa de basura: Málaga estudia un sistema con QR

La realidad es que la nueva tasa de basura es un engorro legal, político y económico para los ayuntamientos y una carga fiscal nueva y ... evidente para las familias y empresas. El Gobierno obliga a ir a máximos y a repercutir el coste integral de recogida y tratamiento de residuos y va más allá de la directiva europea, que marca unos objetivos de calidad ambiental y de reciclaje. De hecho, en 2035 sólo se puede enterrar un máximo de 10% de residuos en vertedero. Si no, habrá sanciones para España y, a su vez, repercusiones en cascada. Cruzar cálculos, finanzas y objetivos ambientales ha sido un rompecabezas para los técnicos del Ayuntamiento de Málaga. Entre otras cuestiones, ha sido clave mirar los puntos flacos de otras ordenanzas municipales, allí donde se han multiplicado los litigios. En Madrid, por ejemplo, está paralizada la normativa.

En este encaje global, cabe recordar que el objetivo final de la maraña legal es el del fomento de la economía circular y el reciclaje. El proyecto normativo que Málaga tiene en fase de consulta pública y que pretende aplicar en el último tramo del año que viene para la basura doméstica y en 2027 para las actividades económicas prevé descuentos de hasta el 30% por buena praxis ciudadana.

Según informan fuentes municipales, los usuarios que que de manera habitual reciclen en contenedores de basura (amarillo, marrón, verde y azul) tendrán descuentos del 5% si promedian de 3 a 5 veces por semana y del 15% si lo hacen en más ocasiones. Al igual que el devengo de la tasa será anual, la media tendrá que ser calculada al año y la devolución será a ejercicio vencido.

Entre las opciones que se barajan, está la de utilizar la aplicación Málaga Funciona y un sistema de QR con el que subir la foto del residuo. Y se arbitran fórmulas para intentar librarse de la inevitable picaresca. Del mismo modo, hay descuentos previstos por acudir a recoger (máximo 5%) o retirar enseres (10%) de los dos puntos limpios, que están en las calles Hermanas Bronthe y Werther (polígono Guadalhorce y la Virreina respectivamente).

Esto significa que si un recibo medio es de 129 euros se le aplica un descuento máximo del 30%. Quedaría en 90,3 euros. A eso, le aplicamos un 10% de IVA y el resultado final son 99,3 euros. En el caso de familias vulnerables, renta mínima de inserción y numerosas, de entrada, tendrán un 50%, que podría subir hasta el 80%.