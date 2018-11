Los bomberos de Málaga denuncian sus carencias: sin equipo de inundaciones y con GPS sin actualizar desde 2004 Imagen de archivo de bomberos de la capital en huelga. / Salvador Salas IU-Málaga para la Gente exige al equipo de gobierno que invierta en resolver las deficiencias del servicio en la capital FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 5 noviembre 2018, 13:09

«En cuanto salta un aviso, lo primero que hago es buscar la dirección en mi móvil mientras me visto porque no me fío del navegador del vehículo porque no se actualiza desde 2004». Quien hace esta afirmación es un conductor del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga momentos antes de que arranque la enésima rueda de prensa de algún grupo político de la oposición en el Ayuntamiento para denunciar las carencias del servicio. Este lunes ha sido IU-Málaga para la Gente la formación que se ha hecho eco de las quejas de los bomberos sobre la falta de medios técnicos y materiales para intervenir en emergencias: sin equipos para rescate en riada más allá de un «pantalón de pescador», sin zahones que protejan al bombero de un corte de una motosierra, sin radiales y sin detectores de gas en algunos parques,... «Nos acusan de generar alarma con nuestras demandas, pero ésa es nuestra realidad. Somos muy pesados, pero más lo es el equipo de gobierno al negarse a dialogar con nosotros después de casi 60 peticiones de citas al alcalde», ha advertido el sargento Juan Gálvez, quien en referencia al navegador ha puesto como ejemplo que estos dispositivos no conocen zonas nuevas como Soliva o algunas barriadas de Ciudad Jardín o Puerto de la Torre, pero tampoco viales que hayan cambiado de nombre. «En el incendio del pasado viernes en una vivienda de Las Flores fueron los vecinos los que nos indicaron la calle porque la calle (Obispo Juan de Torres) no aparecía», denuncia este funcionario, que es miembro del comité de huelga constituido a raíz del conflicto laboral que la plantilla mantiene con el Ayuntamiento desde finales de 2016.

En cuanto al equipo de intervención en inundaciones, los bomberos se miran en el espejo del Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación. «Siempre han sido nuestros hermanos pequeños, pero mientras nosotros tenemos un pantalón de pescador que en caso de riada sería inoperativo e incluso peligroso porque podría arrastrarte al llenarse de agua, los compañeros del Consorcio tienen traje de neopreno, aletas, chaleco y flotador», relata.

Ante estas denuncias, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha anunciado la presentación de una iniciativa a la próxima comisión plenaria de Seguridad para exigir inversiones en medios materiales para el Cuerpo de Bomberos para actuaciones en caso de inundaciones. «Está en riesgo nuestra seguridad porque no se hacen las inversiones necesarias. El Grupo de Rescate está desmantelado y no puede ser que los bomberos estén en esta situación cuando aquí se producen riadas e inundaciones de forma periódica», ha expuesto Zorrilla.