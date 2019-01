Elías Bendodo no muestra las cartas sobre su futuro Crónica política El presidente del PP de Málaga no aclara si será consejero de un futuro Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. El PSOE provincial centra su discurso en denunciar «la radicalización» de la derecha Bendodo, durante su intervención en la junta directiva provincial del PP. / SUR ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 9 enero 2019, 01:04

Fue el nacionalista catalán Jordi Pujol quien popularizó el término 'no toca' para eludir hablar de determinados asuntos de la actualidad política, mientras que el socialista José Antonio Griñán recurría a la frase 'cuando llegue a ese río cruzaré el puente' para no adelantarse a los acontecimientos vinculados a su gestión al frente del gobierno y el PSOE andaluz. En esa misma línea se encuentra Elías Bendodo cuando se le cuestiona sobre su futuro político ya que su nombre aparece en todas las quinielas como posible consejero del futuro gobierno del centro-derecha (PP y Ciudadanos) en la Junta de Andalucía si fructifican las negociaciones con Vox –que presentó ayer un paquete de inaceptables propuestas– para investir al malagueño Juanma Moreno como presidente autonómico.

El líder del Partido Popular de Málaga no muestra sus cartas, aunque en su partido son pocos los que dudan de que formará parte del gabinete autonómico –se le sitúa al frente de la cartera de Presidencia– tanto por su cercanía personal y política a Moreno como por su papel clave en las reuniones técnicas que populares y liberales vienen manteniendo en el último mes para cerrar el acuerdo programático, el de la constitución de la mesa del Parlamento y el de la estructura del nuevo ejecutivo regional.

Bendodo, político con fama de metódico y previsor, no suelta prenda sobre qué responsabilidades asumirá en el futuro inmediato. Ayer no lo hizo ni por la mañana a pesar de las reiteradas preguntas de la prensa en una comparecencia como presidente de la Diputación para presentar un convenio de colaboración con la obra social de La Caixa, ni por la tarde durante su intervención en la primera reunión de 2019 de la junta directiva del PP. Una prudencia que cabe enmarcar en los efectos que tendrá cualquier movimiento que le afecte tanto en el ente supramunicipal como en su inclusión o no en las listas de la capital para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

El líder de los populares malagueños recurrió a la frase «el camino es la meta» para sostener que se siente «útil» en el equipo de Juanma Moreno en sus actuales responsabilidades en las negociaciones para articular y ayudar a que haya un cambio en Andalucía que es «el gran reto y lo más bonito de todo». Para Bendodo, a partir de ahí no va tiene nada más que decir y que no va más allá del día a día. Así sostuvo que hasta que no se produzca la investidura del nuevo presidente de la Junta –para lo que es necesario el voto de Vox en el Parlamento– no se empezará a hablar de la estructura del nuevo gabinete y, en una última fase, se abordará el nombre de las personas que ocuparán las diferentes consejerías.

Respecto al hecho de ir o no como número dos de la candidatura a la Alcaldía de Málaga que encabezará Francisco de la Torre –quien en varias ocasiones se ha mostrado partidario de que no vaya en ese puesto–, Bendodo evitó entrar en polémica y se limitó a reiterar que la competencia sobre el orden de la lista no la decide el candidato sino el comité electoral.

Asimismo, el líder popular insistió en que el cambio de gobierno «le va a venir bien» Andalucía y en especial a Málaga. Un mensaje que reiteró durante la junta directiva provincial, donde explicó el estado de las negociaciones con Ciudadanos y Vox, se aprobaron las cuentas del partido y se dio oficialmente el pistoletazo de salida para los comicios locales de mayo.

Esta cita con las urnas y la actualidad política andaluza estuvieron también muy presentes en la reunión con la que el PSOE de Málaga abrió el curso político y donde la cúpula provincial, encabezada por José Luis Ruiz Espejo, se reunió con los diputados y el senador por la provincia, los integrantes malagueños de la cúpula andaluza del PSOE, la subdelegada del Gobierno, María Gámez, el delegado de la Junta, Francisco Fernández España, y las Juventudes Socialistas. Un encuentro del que salió el mensaje que se vislumbra como centro del discurso socialista: el de presentarse como un partido «responsable» que enarbola la bandera de los avances en igualdad, solidaridad y justicia social frente «a la radicalización» de la derecha en alusión a las conversaciones de PPy Ciudadanos con Vox en Andalucía.

Ruiz Espejo, que puso en valor las medidas aprobadas por los gobiernos socialistas en la Junta y el Gobierno en materias tan diversas como financiación local, subida del salario mínimo interprofesional o las ayudas a los autónomos, emplazó a Ciudadanos –que en los últimos tres años ha sido socio del PSOE en el Parlamento autonómico– a que no abandone el centro político «para situarse en la ultraderecha».

En línea con lo que diferentes cargos públicos y orgánicos del PSOE malagueño vienen defendiendo en comentarios en las redes sociales, el secretario general de los socialistas en Málaga metió presión política a la formación naranja para que no entre en el gobierno de la Junta apoyado externamente por los ultraconservadores de Vox. José Luis Ruiz Espejo mostró la preocupación por el hecho de que el PPy Ciudadanos estén haciendo suyos planteamientos «de la ultraderecha que en muchos casos ya no son retrógrados y dan marcha atrás en muchos derechos y libertades conseguidos en nuestro país sino que estamos ante planteamientos anticonstitucionales» y añadió que los populares los tienen ya asumidos por lo que pidió al partido naranja que no se sume a ellos.