Belenes, zambombás y música: Casi 100 actividades para celebrar la Navidad en Málaga

Belenes, zambombás, actuaciones en directo... Málaga va a contar con casi un centenar de actividades para celebrar la Navidad en la capital. La programación de ... este año contempla espectáculos musicales, pastorales, fiestas infantiles y verdiales hasta el próximo 6 de enero.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha presentado este miércoles el programa de actividades junto a algunos de los artistas que actuarán durante las fiestas. Antes de brindar por una buena Navidad, ha dicho que se trata de «un programa diseñado con mucho cariño y pensado para todos los públicos» y que el principal objetivo es «dinamizar el comercio local, compartir nuestras tradiciones, dar protagonismo a nuestros artistas y crear espacios de convivencia donde todas las personas puedan disfrutar juntos».

Entre las diferentes actividades destaca el ciclo 'La Navidad llega a la Alameda', previsto para los días 6, 7 y 8 de diciembre, con las actuaciones de Raúl Palomo, Ángeles de Trapo y Macarena Albarracín; las pastorales de Isabel López Mayorga, Los Prados y Amigos del Beta, que estarán en distintos puntos del Centro Histórico a partir del 10 de diciembre, o las zambombas previstas para los días 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre.

Asimismo, la Banda Municipal de Música ofrecerá su XXX Concierto Extraordinario la tarde del 14 de diciembre en la Iglesia de Los Mártires. Igualmente, la plaza de la Constitución albergará el ciclo de conciertos 'Música en Navidad', del 20 al 29 de diciembre.

En cuanto a las actividades para los más pequeños, se desarrollará un cuentacuentos teatralizado de Andersen los días 19 y 20 de diciembre, a través de la compañía Eventos con Historia, y una gran fiesta infantil el día 22 de diciembre en la plaza Enrique García Herrera con el teatro de títeres Peneque de la compañía Miguel Pino.

Además, los Reyes Magos gigantes volverán al Centro. Melchor podrá visitarse en calle Alcazabilla, Gaspar estará en la plaza Félix Sáenz y Baltasar en calle Compañía. Sus Majestades tendrán una vestimenta confeccionada con telas de chenilla y las capas en terciopelo, con proceso de ignifugado. La cabeza está modelada en escayola y cuentan con coronas forradas con tela de lamé dorado y abalorios.

Guía de belenes

La guía de belenes recoge este año un total de 73 misterios. Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada Nacimiento. Al mismo tiempo, a través del siguiente enlace de la web municipal puede consultarse esta guía: https://belenes.malaga.eu.

Se trata de una guía útil para aquellos ciudadanos que quieran hacer una ruta por los distintos misterios instalados en la ciudad. En ella aparecen belenes de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta establecimientos de la ciudad. La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos.

Programación completa

Espectáculos de luz y sonido en calle Larios. Hasta el 4 de enero (excepto 24 y 31 de diciembre) a las 18.30, 20.30 y 22 horas.

Videomapping en La Catedral. Se puede ver desde la calle Molina Lario hasta el 4 de enero (excepto 24 y 31 de diciembre) a las 19, 20.30 y 22 horas.

Jardín botánico. Espectáculo Alice Christmas, hasta el 6 de enero de 18.30 a 22.30 horas. Venta de entradas: surentradas.com; www.lucesdelaconcepcion.es

Belén municipal. En el Patio del Ayuntamiento. Se inaugura el 5 de diciembre. Visitable de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Ciclo La Navidad llega a La Alameda. Raúl Palomo con 'La Navidad que siento' (sábado 6 de diciembre), Ángeles de Trapo con 'Mrs. Scrooge' (domingo 7 de diciembre) y Macarena Albarracín con 'Siempre que sea Navidad' (lunes 8 de diciembre). Todos las actividades comenzarán a las 19.30 horas.

Encuentro de verdiales. El domingo 14 de diciembre en el centro ciudadano Puerto de la Torre 'Parque Artesanal' a partir de las 12 horas.

Zambombás en el Centro Histórico. La Boterita (12 de diciembre) y Hermanas Alarcón (13 de diciembre), en la plaza de Félix Sáenz; Blanca Trillo (17 de diciembre), en la plaza de la Merced; Virginia Gámez (18 de diciembre) y Encarni Navarro (19 de diciembre), en la calle Tomás Heredia. Todas comenzarán a las 19 horas.

Pastorales en el Centro. Isabel López Mayorga (10 y 11 de diciembre) y Los Prados (17 y 18 de diciembre) en calle San Juan, Plaza Félix Sáenz, Calle Nueva y Plaza de las Flores; y Amigos del Beta (19 y 20 de diciembre) en plaza de Uncibay, Calle Granada, Plaza del Carbón, Molina Lario y Plaza del Obispo. De 18 a 20 horas.

Concierto de la banda de música. El domingo 14 de diciembre a partir de las 19 horas en la iglesia de los Santos Mártires, en la Plaza de los Mártires, 1. Lourdes Benítez (soprano) y dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez.

Ciclo de conciertos Música en Navidad en la plaza de la Constitución. Banda municipal de música de Málaga y Miguel Astorga (20 de diciembre), zambombá Los de Siempre y Celia López (21 de diciembre), zambombá Antonio de Verónica y proyecto orquestal Promúsica (22 de diciembre), panda Jotrón y Lomillas y zambombá Rocío Alba (23 de diciembre), Málaga Brass Band y zambombá Hermanos Ortigosa (25 de diciembre), Enaguas por Navidad y zambombá Antonio Soto (26 de diciembre), escuela de jazz y zambombá Isabel Guerrero (27 de diciembre), María Cortés y zambombá Familia Ballesteros (28 de diciembre) y Gospel It y Ángeles de trapo (29 de diciembre)

Cuentacuentos teatralizado. Los días 19 y 20 de diciembre a cargo de Eventos con Historia. Pases a las 19 y a las 19.30 horas. Se requiere inscripción previa en info@eventosconhistoria.com

Certamen de pastorales 'Memorial Paqui Montes' el 21 de diciembre a las 19 horas en el teatro Cervantes. Previamente, a las 17 horas, habrá un pasacalles. Organizado por la Federación Malagueña de Peñas

Gran fiesta infantil. El 22 de diciembre en la plaza de Camas de 19 a 20 horas. Actuará el teatro de Títeres Peneque. Compañía Miguel Pino.

Fiesta Mayor de Verdiales. El domingo 28 de diciembre a partir de las 12 horas en el Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz de Puerto de la Torre.

Campanadas de Año Nuevo. El 31 de diciembre desde la plaza de la Constitución con uvas de la suerte, cotillón y baile con la orquesta Señor Mirinda

Emisario y cartero real. En la plaza de la Constitución los días 2, 3 y 4 de enero, de 19 a 20 horas.

Heraldo Real. Recogerá las cartas de los niños en el antiguo Hospital de San Julián. El evento comenzará el 2 de enero, tras partir desde la Alcazaba a las 17:30 h. Itinerario: Alcazabilla, Cister, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Ángel. Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedias, Nosquera.

Cabalgata de Reyes Magos. El 5 de enero a las 18 horas desde la puerta del Ayuntamiento. Sus Majestades llegarán al Consistorio media hora antes. Al finalizar habrá una ofrenda de SS.MM. y Epifanía viviente de Eventos con Historia, en la escalinata de la S.I. Catedral y concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.