BBVA y SUR entregan los premios Destacad@s a alumnos de la UMA con los mejores expedientes
La sexta edición de estos galardones reconoce a los tres mejores expedientes del Grado Fundamentos de Arquitectura del curso 2024/2025
SUR
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00
BBVA y SUR entregan este jueves 27 de noviembre los premios Destacad@s a alumnos de la Univerdad de Málaga con los mejores expedientes. La ... sexta edición de estos galardones reconoce en esta ocasión a los tres mejores expedientes del Grado Fundamentos de Arquitectura de la UMA del curso 2024/2025.
El acto, que se celebrará en el salón de actos de la Escuela Superior de Arquitectura, arrancará a las 10.00 horas y se podrá seguir en directo a través de la señal de SUR.es. La asistencia será por invitación ya que las son plazas limitadas.
