A las 10.00 horas, este jueves

BBVA y SUR entregan los premios Destacad@s a alumnos de la UMA con los mejores expedientes

La sexta edición de estos galardones reconoce a los tres mejores expedientes del Grado Fundamentos de Arquitectura del curso 2024/2025

SUR

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00

BBVA y SUR entregan este jueves 27 de noviembre los premios Destacad@s a alumnos de la Univerdad de Málaga con los mejores expedientes. La ... sexta edición de estos galardones reconoce en esta ocasión a los tres mejores expedientes del Grado Fundamentos de Arquitectura de la UMA del curso 2024/2025.

