El baño, lo más solicitado por los turistas

Después de la Alcazaba, y posiblemente por delante del Museo Picasso, uno de los lugares más visitados por los turistas que vienen a Málaga sea el baño que hay en la Oficina municipal de Turismo de la plaza de la Marina. Causa impacto, aunque no sorpresa, comprobar cómo la cola que hay ante el aseo de la céntrica oficina supera a la de los turistas que desean información acerca de nuestra ciudad, y que aguardan para ser atendidos ante el mostrador. Y no sorprende porque en Málaga no hay servicios públicos, y los turistas, al igual que los nativos, se las ven y se las desean cuando les viene un apretón, situación que muchos salvan acudiendo a un bar para salir del apuro.

Un asunto este de la ausencia de baños públicos que se debatió en julio pasado en el salón de plenos del Ayuntamiento en una comisión de Medio Ambiente tras una moción presentada por la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos. El Ayuntamiento se comprometió entonces, –con el voto de todos los grupos políticos, que en esto sí se pusieron de acuerdo y hubo unanimidad–, instalar ocho servicios públicos en las calles de la ciudad, a modo de cabinas que serán autolimpiables. Su emplazamiento está aún por decidir, pero el Ayuntamiento se comprometió a tener en cuenta la opinión de los guías turísticos, que de estos temas saben mucho por la experiencias que han tenido y tienen a diario. En esa comisión, una de las guías turísticas llegó a reconocer que sus grupos de personas de la tercera edad sufrían mucho por no poder ir al baño cuando realizaban las visitas a la ciudad. Y explicaba que en ocasiones entraban en los baños de los bares y les daban a los establecimientos una propina para que les dejaran pasar. Unas visitas al baño fuera de ruta para las que la ciudad no está preparada aún.

Las obras de remodelación del polideportivo de la barriada de El Torcal parece que no avanzan como sería el deseo de muchos vecinos de la zona, quienes advierten que tras los primeros trabajos realizados, éstas han entrado en un parón. Así, Francisco Muñoz, «un usuario desde hace largos años del Polideportivo de la barriada de El Torcal», se pregunta por el futuro del proyecto del complejo en un escrito dirigido al periódico. «Cerraron de una forma bastante sorpresiva a comienzos de abril y desde entonces solo se han visto unos trabajos de demolición de determinadas zonas durante pocos días pero las obras están totalmente paradas de nuevo desde hace semanas». Las obras de ampliación y mejora del polideportivo de El Torcal, situado en la calle Niño del Museo en el Distrito de Carretera de Cádiz, se iniciaron en abril. El Ayuntamiento, mediante concurso público, adjudicó la concesión de las instalaciones a Majadahonda Deporte y Ocio, tras la que está el grupo Forus, por tres millones de euros y un periodo de 15 años. A la inversión en reformas, se anunció entonces que se sumarían nuevos espacios y equipamiento deportivo y en instalaciones técnicas.