Banderas hechas jirones

El deterioro y mal estado que presentan las banderas que ondean en algunos edificios de la ciudad es tan lamentable que la verdad, para eso mejor que no estuvieran colgadas de sus mástiles. Más aún si esos edificios en los que ondean esas banderas son organismos oficiales. Un ejemplo de ello nos lo sirve un lector, Juan Carlos García, que envía fotografías del estado en el que está la enseña nacional que cuelga de uno de los mástiles del Instituto de Formación y Estudios Sociales Pablo Iglesias, en el paseo Antonio Machado. «Es una vergüenza ver el lamentable estado en el que está la bandera de España en ese lugar, la única que cuelga de uno de los mástiles, pues en el resto no queda ni rastro de las que se suponen serían las banderas de Andalucía y quizás de la ciudad», dice. «Supongo que ese centro tendrá un responsable», comenta en relación a esa fundación creada por el sindicato UGT y dedicada a realizar cursos de formación. «Esa bandera está a la vista de cualquiera que vaya por el paseo marítimo Antonio Machado, que es el itinerario obligado además de cuantos se dirigen en vehículos al puerto de la ciudad, quienes se llevarán una penosa imagen al ver la enseña nacional convertida en un trapo roto».

Banderas en Barbarela.

Otras banderas situadas en otros lugares de la ciudad también lucen un estado muy lejos del más adecuado y recomendable, lo que ha levantado las quejas de algunos ciudadanos que han denunciado su situación mediante fotografías enviadas a este periódico. Es el caso de las banderas que hay en el centro de Salud San José Obrero, (Barbarela), que también están en mal estado, según denuncia otro ciudadano.

Unos detalles que deberían ser cuidados. Y si no se cuidan o no hay medios para hacerlo, pues quizás sea mejor no colgar ninguna bandera y evitar dar esa fea imagen.

Hundimiento de la calzada.

Plaza de la Victoria: hundimiento de la calzada

Un vecino del barrio de la Victoria se dirige al periódico para denunciar que en la plaza de la Victoria, conocida popularmente como el Jardín de los Monos, hay un socavón en la calzada, junto a la parada de taxis, «que lleva seguramente un año en este estado». Una incidencia de la que ya nos hicimos eco en estas mismas páginas en febrero pasado, y que sigue tal cual, como se observa en las fotografías que nos envía este ciudadano, que dice que pese a que el barrio de la Victoria pertenece al distrito Centro, por el abandono que asegura existe en la zona se trata de un centro «de segunda categoría». Ese punto efectivamente aparece vallado desde hace tiempo debido al hundimiento del pavimento.