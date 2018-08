Un badén que impide el paso del agua en Campanillas

Los vecinos de la calle Rebujina 18, en la Estación de Campanillas, le temen a la vuelta de las lluvias. Según avisan, un badén impide el paso del agua provocando balsas cada vez que llueve. «Estos badenes no tienen salidero de agua, y debido a los matorrales tampoco puede salir la lluvia, lo que provoca pozas de agua en la propia entrada de mi casa», alega una de las afectadas, Antonia Montilla. Esta misma vecina relata que este problema puede causar daños mayores, como el deterioro de la zona, humedades en las viviendas o incluso impedir el paso a personas mayores. Así, ha reclamado a la junta de distrito de Campanillas una solución, pero «todavía no me han dado respuesta en dos meses», denuncia la afectada. A día de hoy todavía espera la resolución de la reclamación que puso en mayo. «Volverán las lluvias y seguiré sin ningún tipo de respuesta», declara Montilla. La solución, tal y como especifica la afectada, pasaría por colocar una salida para el agua, poner una alcantarilla pluvial o retirar el badén, para que pueda transcurrir el agua.

Entre estos dos badenes se crea una balsa de grandes dimensiones que no encuentra salida para el agua. «Llega el agua hasta la ventana de mi casa cada vez que llueve y pasa un coche», anuncia la afectada. Además, según Montilla, la calle está desnivelada y entre el bordillo y el badén han dejado poco espacio, lo que puede llegar a provocar que el agua llegue hasta el mismo escalón de la casa. Igualmente, los vecinos denuncian la dejadez de las calles, que se encuentran deterioradas y llenas de suciedad. «Hay falta de mantenimiento en general, y somos un distrito que pertenece a Málaga», afirman.