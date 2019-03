El Ayuntamiento retira los naranjos de Postigo de los Abades para las procesiones Operarios de Parques y Jardines, esta mañana, en la operación de retirada de los árboles. / Salvador Salas Parques y Jardines los colocará en unos macetones metálicos que irán soterrados para que vuelvan a ser instalados en su lugar cuando pase Semana Santa JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 27 marzo 2019, 09:50

El Centro de Málaga empieza a transformarse para adaptarse a los recorridos procesionales de esta próxima Semana Santa, en la que se pondrá en marcha un nuevo recorrido oficial que comenzará en el lateral sur de la plaza de la Constitución y seguirá por Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario hasta finalizar al pie de la torre sur de la Catedral. Si este martes empezó la instalación de la nueva tribuna oficial en la plaza de la Constitución, este miércoles le ha tocado el turno a los 13 naranjos de la calle Postigo de los Abades que, como ha venido informando este periódico, iban a ser retirados para habilitar una vía de evacuación y de paso de algunas cofradías en esta vía peatonal, en la que también se instalará una gran rampa provisional de más de seis metros de anchura para que los cortejos que hacen estación de penitencia en la Catedral accedan al templo por la puerta sur del crucero.

Más Parques y Jardines planta 32 naranjos en la explanada del santuario de la Victoria

Desde primera hora de la mañana, operarios de Parques y Jardines están retirando estos árboles, que regresarán al lugar que han ocupado hasta ahora una vez que pasen las procesiones. Para ello, el Ayuntamiento los va a colocar en unos macetones metálicos que luego irán soterrados para que el naranjo vuelva a quedar a ras de calle. Desde el Consistorio explicaron que la tierra de la que van a disponer sus raíces va a ser la misma con la que contaban hasta ahora, ya que los alcorques en los que se encontraban están delimitados por el hormigón del subsuelo (no se profundizó más en la obra de peatonalización de Postigo de los Abades para no dañar posibles restos arqueológicos), por la zahorra compactada de los laterales y por las baldosas del pavimento, por lo que las raíces no tenían muchas más posibilidades de crecimiento.

Por otro lado, está previsto que en los próximos días también comiencen las labores para la instalación de la citada rampa provisional, para lo que previamente será retirada la verja que delimita el atrio de esta puerta de la Catedral para ser restaurada por la empresa antequerana Chapitel.