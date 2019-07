El Ayuntamiento de Málaga prohíbe el uso de patinetes en el Centro durante la feria Zona de aparcamiento para patinetes en el Centro Histórico que será eliminado durante la feria. / Sur Los puntos de aparcamiento del Casco Histórico estarán sin uso en este periodo y las empresas de alquiler tendrán que instalar sistemas para que no se pueda circular por calles peatonales IGNACIO LILLO Málaga Martes, 23 julio 2019, 14:38

El Ayuntamiento prohibirá el uso de patinetes, tanto de alquiler como particulares, en las calles peatonales del Centro Histórico durante la feria de agosto, entre los días 15 y 24 (la más larga de la historia).

Para ello, se han planteado dos tipos de medidas, según explica el concejal de Movilidad, José del Río. De una parte, se eliminarán los puntos de aparcamiento situados en calles netamente feriales o en sus inmediaciones, como son los situados en Carretería con Puerta Nueva; Carretería con Nosquera; Vendeja con la plaza Alfonso Canales y en Cortina del Muelle.

La segunda es garantizar, técnicamente, que no se puede circular por las vías peatonales, esto es, con un sistema que haga que el vehículo se pare cuando se entre en zonas vetadas. Según el edil, de las ocho empresas que operan en la capital, cuatro ya tienen implementados sistemas que lo bloquean en esos casos; y otras cuatro no lo han hecho todavía y tendrán que hacerlo. «Les hemos pedido que apliquen esa misma restricción a la mayor brevedad». Del Río recuerda que actualmente no se puede circular por ejes reservados a los peatones, pero algunas marcas lo garantizan mediante esta tecnología GPS, que todos tendrán que activar.

Estas medidas pretenden dar «más seguridad, evitar el vandalismo y evitar situaciones incómodas» durante las fiestas de agosto. «Hemos pedido a las empresas la máxima implicación en estas fechas, y una revisión con más intensidad sobre el terreno para que estén en los puntos autorizados y preceptivos».

Desde el lado de las empresas, directivos consultados por SUR.es presentes en el encuentro destacaron la buena actitud del Ayuntamiento, que sigue favoreciendo la movilidad sostenible, cuando otros ayuntamientos lo han restringido directamente, y «en vez de eso aboga por la colaboración y el diálogo con las empresas». A lo que añaden: «Abogamos por trabajar en conjunto por el bien común, para hacer que sea lo más seguro y útil posible».

En cuanto al uso de los patinetes de alquiler durante el periodo festivo, las mismas fuentes advirtieron de que la policía tiene potestad para controles de alcoholemia, y las empresas no tendrán la responsabilidad en caso de accidentes con usuarios que conduzcan con exceso de alcohol.