El Ayuntamiento prevé reunir esta semana a los colectivos implicados en el 'boom' de las despedidas de soltero para ponerles freno El concejal de Seguridad admite que es «inviable» dedicar más medios policiales para controlarlas y aboga por transmitir un mensaje a nivel nacional contra las conductas incívicas que provoca este tipo de turismo JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 23 julio 2018, 13:54

El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto convocar esta misma semana una reunión con representantes de los hosteleros y hoteleros del Centro, de las viviendas turísticas, y de los vecinos para abordar el problema que están ocasionando las conductas incívicas que se repiten cada semana a raíz del 'boom' que han experimentado las visitas para celebrar despedidas de soltero en la capital. Así lo ha anunciado a este periódico el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien ha admitido que se trata de «un problema de civismo que hay que abordar con carácter urgente». La comisión plenaria de Turismo ha aprobado por unanimidad una moción del grupo IU-Málaga para la Gente en la que se exigen medidas para frenar el «turismo de borrachera» y actuar en relación a las empresas que ofrecen de este tipo de ocio que habitualmente degenera en situaciones que atentan contra las normas de convivencia ciudadana recogidas en las ordenanzas municipales.

Cortés ha argumentado que no hay que modificar esas ordenanzas, sino tomar medidas para que se cumplan y, en ese sentido, ha apostado por convocar una reunión con todos los agentes implicados para lanzar un mensaje a nivel nacional de que Málaga no va a permitir y va a sancionar los desmanes que provoca ese tipo de turismo. «No queremos ese modelo, pero tiene que ser una estrategia y un mensaje contundente de todos en contra de ese tipo de conductas», ha apuntado el edil de Seguridad, quien ha admitido que es «inviable tener más policías dedicados a controlar las despedidas de soltero porque ya tenemos bastante con estar pendiente de zonas como la plaza de Mitjana cada fin de semana».

La comisión también ha aprobado la mayor parte de los puntos de otra moción del portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en relación a los excesos de la ocupación de la vía pública por parte de las terrazas de los establecimientos de hostelería en el Centro. Alejandro Villén, vicepresidente de la asociación de vecinos Centro Antiguo, ha mostrado las críticas de los residentes respecto a esta cuestión a la que ha calificado de «vergüenza a nivel nacional». «En base a nuestro descanso hacen dinero unos pocos», ha remarcado. Por su parte, la concejala de Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, ha pedido que «confíen en el trabajo de los técnicos» que están preparando planes de aprovechamiento de la vía pública para varias zonas del Centro y de otros puntos de la ciudad en función de los criterios establecidos en una nueva ordenanza. «Lo haremos con total transparencia. Déjennos trabajar, y si nos equivocamos, nos critican», ha señalado Pérez de Siles.

Mercado gourmet de la Merced

La también concejala de Promoción Empresarial y Empleo ha comparecido, a petición del PSOE, para informar sobre la situación del mercado gourmet de la Merced, después de que todos sus restaurantes hayan cerrado sus puertas. Según ha explicado, se ha detectado que los empresarios que ostentan la concesión de este espacio están incumpliendo determinadas cuestiones del contrato, como por ejemplo las deudas tributarias que mantienen. No obstante, ha aclarado que, por ahora, no se dan las causas suficientes como para instar una resolución del acuerdo para rescatar la concesión. «Son cuestiones que no son determinantes para incoar el incumplimiento del contrato», ha apostillado Pérez de Siles, quien no obstante ha asegurado que se hacen inspecciones cada 15 días para verificar su cumplimiento.

Por otro lado, la comisión plenaria de Economía ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para apoyar a los trabajadores de OPPLUS, centro dependiente del BBVA con sede en el Parque Tecnológico, cuyas condiciones laborales han empeorado en los últimos años, según han denunciado los concejales socialistas. Asimismo, al finalizar la sesión, ha intervenido una portavoz de los 18 trabajadores de Eulen que prestan servicios auxiliares en el aeropuerto y que van a ser despedidos al ser sustituida esta empresa por una nueva contrata con Ilunion, sociedad de la ONCE. «Hay trabajadores que llevan más de una década en su puesto y que van a ser despedidos sin más», ha denunciado Desiré Martín, quien ha pedido el apoyo del Ayuntamiento para este asunto.

Por otra parte, en la comisión también se ha aprobado el plan estratégico de subvenciones a entidades ciudadanas para este año que ha salido adelante con los votos favorables del PP y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos de la oposición.