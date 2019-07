El Ayuntamiento prevé desbloquear esta semana los suelos para la UCAM El Ayuntamiento firmó un protocolo de intenciones para el desembarco de la UCAM en diciembre. / SUR Urbanismo incluye en el consejo rector del viernes la expropiación de una pastilla que tumbó el voto negativo de la oposición, incluido Ciudadanos, en febrero JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 24 julio 2019, 00:18

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha convocado para este viernes el primer consejo rector del nuevo mandato municipal y, entre los puntos del orden del día, figura un expediente de expropiación que va a servir para la adquisición de 329 metros cuadrados con los que el Ayuntamiento podrá completar los suelos de La Térmica que el equipo de gobierno local tiene previsto ceder a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para la implantación en Málaga de un campus vinculado con el deporte.

Esta expropiación ya se llevó al consejo de Urbanismo del pasado mes de febrero pero quedó bloqueada por los votos negativos de los grupos de izquierda de la oposición y de Ciudadanos, cuyo entonces concejal Alejandro Carballo insistió en que su grupo «tiene muchas dudas sobre la instalación de la UCAM» y remarcó que «lo ideal» sería un proceso de concurrencia para dar cabida a un proyecto de este tipo. Fue un ejemplo más de la distancia que la formación naranja quería marcar con el equipo de gobierno del PP, tras la ruptura del acuerdo de investidura del alcalde a raíz del 'caso Villas del Arenal'.

Ahora la situación es muy distinta, y Ciudadanos forma un gobierno de coalición con el PP en la Casona del Parque, por lo que todo apunta a que podrá salir adelante este expediente expropiatorio. Se trata de una parcela, valorada en 151.377 euros para su adquisición, en la que aún permanece en pie una antigua nave y que está dentro de una de las tres pastillas de suelo que el ejecutivo local prevé conceder a la UCAM para el desarrollo de su proyecto. Esas tres pastillas suman 38.651 metros cuadrados en total.

El coordinador general de Urbanismo, José Cardador, solicitó en octubre del año pasado la incoación de la expropiación para que «se pueda disponer de los terrenos para acoger un proyecto universitario», según se señala en la propuesta que se ha previsto abordar de nuevo en el consejo rector. En un informe de Cardador del pasado 3 de julio, se recuerda que este conjunto de suelos forman parte del inventario de bienes municipales con la excepción de esta parcela que falta por expropiar, que se encuentra dentro del ámbito, como una especie de isla que todavía no ha pasado a manos del Ayuntamiento, por lo que «hasta que no sea objeto de expropiación forzosa, no pasarán a ser terrenos de dominio y uso público local de competencia municipal» estos suelos, remarca el coordinador.

Ausencia de justificación

Asimismo, apunta que la negativa a esta expropiación que propició el voto de negativo de todos los grupos de la entonces oposición el pasado 20 de febrero no está justificada tal y como exige la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ya que el expediente cuenta con los informes técnicos y jurídicos positivos. Por ello, pide que se vuelva a elevar este asunto al consejo de Urbanismo para que reciba la luz verde. Una vez aprobada, esta expropiación deberá pasar por un periodo de exposición pública de un mes para recabar posibles reclamaciones. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, recordó que la compra de este suelo está prevista en el planeamiento al margen del proyecto de la UCAM.

El 19 de diciembre pasado, el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente del Patronato de la Fundación Universitaria San Antonio, presidente también de la UCAM, José Luis Mendoza; y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, firmaron un protocolo de intenciones con el objetivo de que se construya e implante en Málaga un nuevo centro de estudios universitarios que, mediante una concesión demanial, se ubicaría en este suelo, ya reservado para equipamientos entre la avenida de Imperio Argentina y el camino de La Térmica.