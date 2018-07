El Ayuntamiento de Málaga pondrá por primera vez ocho baños públicos permanentes

La comisión de Medio Ambiente tiene a bote pronto un punto escatológico. Cuando no son las defecaciones de nuestras queridas mascotas, son los vertidos varios, y ayer tocaba hablar de los 'apretones' de los turistas cuando no encuentran un baño público y tienen que pasar por caja en cualquier bar para hacer uso del excusado, palabra decimonónica donde las haya.

El Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha, por primera vez, ocho servicios públicos permanentes en las calles de la ciudad, tal y como adelantó la edil limasera Teresa Porras para contestar a una moción que presentaba la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos. La licitación, a punto de salir por 170.000 euros, incluye la adquisición y mantenimiento por tres años de los ocho aseos autolimpiables. No obstante, antes de decidir la ubicación definitiva, Porras se comprometió con Ramos a reunirse con los guías turísticos para valorar los lugares dónde ponerlos. Intervenía la guía turística Tania Ruth Schoham para hablar de que sus grupos de personas de la tercera edad sufrían mucho no poder ir al baño cuando realizaban las visitas a la ciudad. «Hay veces que vamos a la Merced y cuando son unos 40 pagamos dos euros por cada bar para que puedan entrar al baño», explicaba.

Ramos veía que el número inicial era insuficiente, pero dio el visto bueno tras la insistencia de Porras sobre su disponibilidad, por lo que la iniciativa salió por unanimidad.

El exedil socialista Luis Reina volvía al Ayuntamiento para criticar la gran cantidad de partículas en suspensión que había en la avenida de Martiricos con el polvo de la obra se levanta en los terrenos de la antigua Citesa. Enseñó fotos por las que la polvareda llega hasta la tercera planta. El edil de Medio Ambiente, José del Río, afirmó que iban a tener que tomar medidas porque no era de recibo esa contaminación. Reina intentó intervenir de nuevo, pero Porras le recordó que eso no está en los estatutos. Entre bambalinas dijo:«A mí nunca me aprobaron una moción cuando estaba aquí». Pues nada, eso que se lleva siete años después.

Carballo y el logo en la piedra rosetta

En Ciudadanos suelen despacharse jocosos con que la edil socialista Begoña Medina se retrotrae al Pleistoceno cada vez que ellos presentan una moción para recordar que el PSOE ya tuvo antes la iniciativa. Ayer, la citada edil se lo puso bien fácil para hacer la guasa, ya que les decía a los naranjas que mirasen la hemeroteca y se dieran cuenta que hacían suyas sus mociones sobre parques caninos, como el de pedir uno en cada distrito, que ella dijo que presentó el PSOE en 2008. Medina añadió que los horarios de apertura de los mismos, que planteaban los naranjas era un tema menor. Sonó, la verdad, a sermón de profesora de instituto.

Carballo, que a veces entra con arte a matar, le contestó que algún día saldrá un arqueólogo que dirá que encontró el logo del PSOEen la piedra rosetta. Risas inevitables. «Las mociones no son de nadie señora Medina; nos hacemos eco de las peticiones de los vecinos, somos sus altavoces», reseñó.