El Ayuntamiento mantiene su proyecto para Carretería y Álamos pese a las críticas vecinales Recreación de la zona de la Tribuna de los Pobres, tras la intervención proyectada. / SUR El Consistorio se reafirma en el cambio para la Tribuna de los Pobres y recrimina a los representantes de los residentes del Centro el tono insultante de su participación en las mesas de debate sobre la actuación JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 3 abril 2019, 19:07

El Ayuntamiento mantiene el proyecto que ha trazado para la reurbanización y semipeatonalización de las calles Álamos y Carretería, incluida la remodelación de la Tribuna de los Pobres para adaptarla la normativa sobre accesibilidad, a pesar de las críticas vertidas en los últimos días por colectivos vecinales del Centro. En un escrito elaborado por el Servicio de Programas Europeos y el departamento de Arquitectura de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el equipo de gobierno municipal se reafirma en sus propuestas para este eje urbano y remarca que los cambios introducidos en ellas han sido fruto de las inquietudes manifestadas por los representantes vecinales en las mesas de debate mantenidas hasta ahora al respecto.

Así, recuerda que está decidido que no se van a permitir nuevas terrazas de negocios de hostelería más allá de las existentes en el hotel Tribuna y en la cafetería Baena, adaptadas a la normativa vigente, y que ello va a quedar recogido en un acuerdo por la Junta de Gobierno Local. También señala que, como ya informó este periódico (ver SUR.es 13/3/2019), se plantea limitar el tráfico desde el inicio de la calle Carretería a vehículos de residentes, servicios públicos y autorizados para la carga y descarga con un sistema de control mediante lectura de matrículas, como existe en otros puntos del Centro. Igualmente, se vuelve a la idea de dejar aceras y calzada a un mismo nivel, tras las críticas de las cofradías por la dificultad que suponía para las procesiones habilitar una pequeña calzada a un nivel más bajo que las aceras.

El Consistorio se reafirma en su proyecto de remodelar la Tribuna de los Pobres manteniendo la huella curva de su escalinata, suprimiendo los maceteros que la jalonan e incorporando un ascensor en su extremo sur, junto a un jardín vertical, y se muestra sorprendido por las críticas respecto a esta cuestión planteadas en los últimos días porque no se expusieron en las mesas de debate celebradas más recientemente. «Si bien la Tribuna de los Pobres constituye indudablemente un elemento de identidad y de referencia para Málaga, hay que tener en cuenta que su actual configuración se retrotrae a los años 60, tal y como se puede apreciar en las fotografías históricas. Además, algunos elementos, como las jardineras han sido reformadas con bloques de hormigón no hace mucho tiempo, por lo que la Tribuna de los Pobres tiene un valor más identitario que material», apunta el documento.

Asimismo, recrimina a los representantes de los colectivos vecinales del Centro su comportamiento respecto a los técnicos municipales que han acudido a las mesas de debate, a la que no han asistido concejales, para exponer y explicar los proyectos. «Los técnicos presentes en las mesas han tenido en todo momento un absoluto respeto y educación hacia los vecinos participantes (...). No podemos decir lo mismo de la actitud de algunos vecinos participantes, que han hecho del insulto su forma habitual de participación. En ocasiones casi ha supuesto la suspensión de las reuniones. Es comprensible el enfado, incluso la frustración de personas con la política municipal, pero ello no es excusa para descargar la ira con empleados públicos, a los que no se les puede achacar la más mínima falta de atención con lo vecinos«, recalca el escrito de respuesta.