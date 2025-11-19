El Ayuntamiento de Málaga tumba por tercera vez la gasolinera de La Pelusa

A la tercera puede ir la vencida para los vecinos de La Pelusa, que llevan años batallando contra los planes de implantación de una gasolinera ' ... low-cost' en el barrio.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha denegado la calificación ambiental solicitada por Petroprix Energía, S. L. para la instalación de una estación de suministro de carburantes en la calle Potosí, en la barriada de La Pelusa (en El Palo). La resolución ha sido dictada a raíz del informe de evaluación de impacto en salud desfavorable emitido por la Junta de Andalucía, con fecha de 4 de noviembre de 2025.

Distancia de las casas

«Este procedimiento se aplica al emplazarse la actividad a una distancia inferior a mil metros de zonas residenciales, por lo que hay que considerar aspectos como el aire ambiente, el ruido, el riesgo de contaminación del suelo, la generación de residuos, la seguridad química y el riesgo de accidentes en zonas pobladas», ha expresado el Consistorio en una nota pública.

El Ayuntamiento ya dictó una resolución en el mismo sentido el pasado 1 de julio basándose en un informe desfavorable de la Junta de Andalucía fechado el 27 de junio, contra la que el promotor presentó un recurso de reposición el 29 de julio en el que solicitaba que se incluyera en el expediente un estudio de dispersión de contaminantes presentado por la mercantil y que no había sido remitido a la Consejería de Salud.

Lucha vecinal y críticas del PSOE

El Área de Sostenibilidad Medioambiental estimó este recurso, lo que conllevaba la anulación de la citada resolución y la retroacción del procedimiento al momento del envío de toda la documentación a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud, el pasado 30 de julio.

Posteriormente, con fecha 5 de noviembre, se ha recibido un nuevo informe de la Consejería de Salud en el que ratifica el primer informe.

Los vecinos se han mantenido en vilo esperando la resolución. Hace apenas una semana, la presidenta de la asociación, Inmaculada De la Torre manifestaba a SUR su preocupación: «Nuestra lucha no es un capricho. Es la defensa del derecho a la salud a la seguridad y a la dignidad de nuestro barrio. No es una lucha pasada, es muy presente. Cierto es que se han ganado dos batallas muy importantes con el rechazo dos veces de la Junta al proyecto de Petroprix, pero queremos tener un barrio vivo saludable y sostenible. Nos hubiera encantado el Ayuntamiento se hubiera puesto desde el principio a nuestro lado el de sus ciudadanos y no de perfil, dejando hacer al gran empresario. Nos sentimos traicionados por las instituciones, abandonados y cansados, ya que llevamos casi cinco años de lucha continuada». Esas dos batallas ahora son tres y esta vez parece que el proyecto ha recibido su revés definitivo.

Uno de los concejales que más ha seguido este asunto es el socialista Mariano Ruiz Araujo, que ha lamentado este miércoles el dinero y preocupaciones que se podían haber ahorrado los vecinos y ha criticado que el Ayuntamiento admitiera a trámite de nuevo el proyecto. En este sentido, ha esperado que la idea no tenga nuevo curso administrativo.