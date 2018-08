El Ayuntamiento de Málaga saca a concurso 39 quioscos que llevan años cerrados Akima desvela que hay unos 90 módulos cerrados en Málaga. / SUR El área de Comercio permitirá a los nuevos adjudicatarios, que se repartirán por los barrios, vender algunos alimentos en condiciones especiales JUAN SOTO Málaga Martes, 7 agosto 2018, 00:27

El área de Comercio y Vía Pública quiera acabar con la estampa (cada vez más habitual) de quioscos cerrados y con carteles de se vende. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para sacar a concurso 39 módulos que permanecen cerrados en la vía pública. Según ha podido saber este periódico, los espacios se repartirán por toda la ciudad y responden a 36 licencias que se encuentran ya extinguidas y a otras tres correspondientes a nuevas ubicaciones.

Este proceso, que sólo está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá renovar las concesiones de numerosos módulos que se vieron obligados a cerrar por a consecuencia de los estragos de la crisis y que permanecen con la persiana bajada desde hace varios años. Según los cálculos de la Asociación de Vendedores de Prensa de Málaga y Provincia (Akima) actualmente hay más de 90 módulos cerrados sólo en la capital.

Akima valora esa nueva convocatoria, pero solicita nuevas ubicaciones en el Centro

Desde el Consistorio adelantan que los nuevos espacios se podrán conseguir a precios muy económicos y que se va a informar de esta nueva convocatoria por los barrios y en diferentes asociaciones porque entienden que será una forma de fomentar el autoempleo y de reducir el paro. Además, la nueva regulación municipal prevé autorizar la venta de algunos alimentos en espacios concretos para que los negocios ganen en competitividad.

Noticia esperada

La noticia ha sido especialmente bienvenida por el presidente de Akima, Jerónimo Nuñez, quien lleva años denunciando que los quioscos necesitan nuevas armas para competir en el mercado actual, en donde la venta de prensa, la de tabaco y chucherías ha bajado. «La competencia de los negocios orientales nos ha matado porque ellos pueden hacer muchas cosas que nosotros tenemos prohibidas; nuestra regulación es demasiado estricta», lamenta.

El dirigente considera fundamental y urgente renovar algunas concesiones «porque no se puede permitir la imagen de abandono de algunos quioscos» y, sobre todo, reubicarlas en espacios con mayor paso de personas. «El Ayuntamiento lleva varios años sin ofrecer la posibilidad de cambiar de calle, y eso es muy perjudicial para algunos profesionales», sostiene, Así, explica que una de sus demandas es ubicar más módulos en el Centro y en espacios turísticos como la entrada del Puerto, la plaza de la Constitución o la Alcazaba. Por zonas entiende que también se debería reforzar el campus universitario, la zona de ampliación de Teatinos o incluso el Parque Cementerio.

Sobre la posible autorización para vender algunos alimentos, Núñez considera que sería una salvación para ellos, ya que actualmente están demasiado limitados. «Nos gustaría poder vender bocadillos o incluso souvenirs», apunta. Igualmente, otra de las peticiones expresas que han realizado al Consistorio es poder instalar máquinas de venta automáticas para poder descansar algunos días. «Ahora no podemos descansar porque si lo hacemos, no vendemos».

En la capital hay actualmente 463 licencias para quioscos, aunque desde el año 2016 no se realizan nuevas adjudicaciones. Según establece la normativa municipal, los módulos no pueden permanecer más de tres meses cerrado de forma continua ni seis de forma discontinua, ya que entonces se puede proceder a resolver la concesión. En este punto, muchos de los que no pueden mantenerlo abierto han intentado vender la licencia aunque con escasa fortuna. «Una cosa es venderla y otra perder dinero», apuntan algunos profesionales del sector. Y por eso esperan que el Consistorio saque nuevas ubicaciones más golosas. «Es nuestra forma de vida, pero muchos estamos muriendo lentamente».