El Ayuntamiento de Málaga rectifica y respetará la acera del colegio El Atabal afectada por el carril bici Movilidad estrechará la vía ciclista en ese tramo para no tener que reducir la zona peatonal en los alrededores del centro docente FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 11 enero 2019, 13:00

El Ayuntamiento de Málaga modificará el proyecto del carril bici que conectará El Atabal con Puerto de la Torre para no tocar la acera en el tramo que discurre junto a la puerta del colegio El Atabal. Ése es el compromiso adoptado este viernes por la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, durante la reunión que ha mantenido 'in situ' con el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, y la dirección del centro concertado. Ante las quejas de los padres por el «peligro que supondría» reducir el acerado al mínimo (de 2,6 a 1,7 metros) para encajar la vía ciclista teniendo en cuenta que cada día entran y salen por esa puerta unos 300 niños, el Área de Movilidad ha propuesto que en los cien metros más próximos al centro docente se respeten las dimensiones actuales, a costa de estrechar unos centímetros la plataforma ciclista y de reducir la separación entre la misma y el carril de circulación. Lo que no variará es la supresión del medio centenar de aparcamientos existentes en este tramo de la avenida Lope de Vega.

«Con esta solución atendemos la preocupación de los padres por la reducción de la acera, pero lo que no es posible técnicamente es cambiar el carril a la acera de enfrente porque no tiene la anchura suficiente (mide 3,6 metros y la legislación obliga a dejar al menos 1,5 metros de acera, además de los 2,5 del carril bici y otros 40 centímetros de separación) y obligaría a quitar la mediana, algo que afectaría a la seguridad vial porque estamos hablando de una calzada con dos carriles por sentido», ha explicado Maeso, quien ha asegurado que al ser una modificación puntual no supondrá un retraso en las obras.

Aunque tanto desde el colegio como desde el grupo municipal de Ciudadanos se ha insistido en que lo ideal sería trasladar la vía ciclista al lateral sur o incluso al espacio que actualmente ocupa la mediana como se hizo en la calle Cómpeta, finalmente se han dado por buenos los argumentos esgrimidos por los técnicos de Movilidad que también han acudido a la reunión. «Los aparcamientos se perderán, pero la seguridad de los niños, que es lo verdaderamente importante, no se verá afectada al respetarse la acera», ha apuntado Alejandro Carballo.

Las obras, contratadas en septiembre con un presupuesto de 293.268,51 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, arrancaron hace unos días con la instalación del vallado y el marcado del trazado del carril, que tiene una longitud de 1.666 metros y que discurrirá por las avenidas del Pintor Manuel Barbadillo (enlazando con el vial que va en paralelo a la Laguna de la Barrera), Lope de Vega y Lope de Rueda hasta el cruce con la avenida de Andersen, a la altura del centro de salud de Puerto de la Torre.