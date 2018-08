El Ayuntamiento de Málaga recoge el testigo del 8M en una campaña contra las drogas para violaciones El Consistorio difundirá información en la Feria sobre el uso de sustancias para anular la voluntad y el recuerdo de las víctimas ALBERTO GÓMEZ Viernes, 3 agosto 2018, 14:34

El Ayuntamiento de Málaga ha recogido el testigo de las manifestaciones feministas de los últimos meses, trufadas de eslóganes contra La Manada, para elaborar su nueva campaña de prevención contra las violaciones. Una mujer con los brazos cruzados y la mirada desafiante, plantada delante de dos lobos que aúllan al vacío, centra la imagen de esta estrategia de sensibilización, que se difundirá durante la Feria. «Ahora quienes aullamos somos nosotras», resume la psicóloga del Área de Igualdad, Ángelica Cuenca, en un evidente guiño a muchos de los lemas del 8-M, cuando cientos de miles de mujeres salieron a la calle para reivindicar sus derechos. La campaña está dirigida a concienciar contra el uso de las drogas de sumisión química, que anulan la voluntad y el recuerdo de las víctimas y cuyo rastro resulta efímero porque suelen quedar eliminadas del organismo horas después de su suministro.

Aunque la droga de sumisión más conocida es la burundanga, hay otras sustancias mucho más utilizadas para facilitar las violaciones, como las benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes (alprazolam o diazepam, por ejemplo) que, combinados con el alcohol, tienen efectos letales sobre la capacidad de decisión de las víctimas. También suelen usarse analgésicos y anestésicos añadidos a la bebida para mermar la posibilidad de reacción de las mujeres. El eslogan de la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento está dirigido a los agresores y sus entornos: «Someter la voluntad de alguien mediante cualquier sustancia para conseguir sexo tiene un nombre… ¿Para ti es diversión? Para nosotras es violación».

La estrategia, que ha obtenido financiación del Plan Nacional sobre Drogas, se materializará en las próximas semanas con la difusión de la imagen en cartelería y abanicos repartidos por la Feria, donde la Asociación Cívica para la Prevención (ACP) instalará puntos de información. El Ayuntamiento prevé desarrollar medidas más específicas en el futuro, como el reparto de detectores de estas sustancias, con el objetivo de «fomentar el ocio y la sexualidad en libertad, consentimiento e igualdad de derechos», según ha explicado esta mañana la concejala del Área de Juventud, Elisa Pérez de Siles.

La rápida eliminación del organismo de estas drogas, cuyo uso se ha disparado en los últimos años hasta llegar a estar detrás de uno de cada tres agresiones sexuales, aumenta la importancia de acudir a un centro sanitario en cuanto se detecte la primera sospecha para detectar su rastro en la sangre o la ropa. La directora del Área de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, incide en «el desconocimiento» que los jóvenes tienen sobre esta práctica: «Muchos no tienen conciencia de que es más habitual de lo que creen, pero es importante que conozcan su existencia para que den un paso al frente y lo denuncien cuando perciban en su entorno la comisión de este delito».

Sarabia y Cuenca coinciden en que a los nativos digitales «a menudo les cuesta diferenciar entre lo que ven en la pantalla y la realidad», de modo que han asumido como naturales algunas imágenes y estereotipos perpetuados por la pornografía y que vinculan la sumisión con el placer: «Aún tienen muy insertado que 'no' es 'sí', pero todo lo que venga tras el primer 'no' es una agresión». La psicóloga del Área de Igualdad también insiste en que la negación puede manifestarse en cualquier momento y, sin excepciones, debe ser respetada siempre, «por mucho que crean que perdemos el derecho a decir 'no' por ir solas, haber bebido o ponernos en situaciones de riesgo». Lo contrario, como el Ayuntamiento recordará en la Feria, supone una violación.