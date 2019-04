El Ayuntamiento de Málaga prohibirá el uso de patinetes en el Centro durante toda la Semana Santa La Policía Local podrá retirarlos de la vía pública para impedir que supongan un obstáculo en las vías de evacuación del recorrido cofrade JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 5 abril 2019, 00:40

La Semana Santa de 2019 estará especialmente marcada por la novedad de un recorrido oficial para las procesiones distinto al desarrollado hasta ahora, pero también por un fenómeno que en los últimos meses se ha impuesto de un modo determinante en el paisaje urbano del corazón de la capital: los patinetes eléctricos. La extensión de este modo de transporte es tal que el Ayuntamiento lo va a tener muy presente dentro de las medidas de seguridad que ha planeado para garantizar el buen funcionamiento de un evento que concentra cada año a decenas de miles de personas en el Centro de Málaga y sus aledaños.

El nuevo recorrido oficial. / E. H.

Así, según ha podido conocer este periódico, el bando especial que dicta cada año el Consistorio con motivo de la Semana Santa recogerá expresamente la prohibición del uso del patinete eléctrico en el ámbito del Centro Histórico que recorren los cortejos procesionales de las cofradías. Además, será una prohibición que afectará no solo a las horas en las que las procesiones están en la calle, sino a toda la jornada de los días de la semana. «Si los permitimos solo por las mañanas, nos arriesgamos a que se queden decenas de patinetes abandonados en calles que están delimitadas como vías de evacuación del recorrido de las procesiones, y en esas calles no podemos permitir obstáculo alguno», explicó el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien remarcó que la prohibición de los patinetes en el Centro durante los días de la Semana Santa «está más que justificada como una medida de carácter temporal por motivos de seguridad».

Cartel de evacuación en la plaza de la Constitución. / Migue Fernández

El bando no solo facultará a los agentes de la Policía Local a obligar a los usuarios de este vehículo a que abandonen las calles del casco antiguo durante los días de las procesiones, sino que también les permitirá retirar y confiscar todos aquellos patinetes que se encuentren estacionados o abandonados en la vía pública, algo que actualmente no pueden hacer al no existir un marco jurídico que regule este modo de transporte.

Sin multas

No obstante, esta iniciativa no contemplará sanción alguna para aquellos usuarios de los patinetes que hagan caso omiso al bando y aquellas empresas que no tomen medidas para evitar su uso en el casco antiguo y su entorno más inmediato en las jornadas cofrades. «Al tratarse de un bando, no se contemplan multas, pero esta figura normativa sí faculta a la Policía para, llegado el caso, detener por desobediencia a aquellas personas que se nieguen a atender los requerimientos de los agentes respecto a este asunto», aclaró Cortés, quien comentó que la prohibición que va a existir para los patinetes es similar a la que todos los años se aplica respecto a la instalación de sillas y mobiliario doméstico en las calles para aguardar el discurrir de los cortejos.

Las bocacalles de Larios, acotadas varios metros antes Una de las novedades del plan de emergencias para esta Semana Santa aprobado por el Ayuntamiento es que las bocacalles perpendiculares de la calle Larios van a estar acotadas varios metros antes de su confluencia con esta emblemática vía peatonal que forma parte del recorrido oficial de las procesiones. De este modo, el Consistorio pretende que no se acumulen en ellas personas para ver los cortejos, apostadas en las vallas que delimitan el acceso a la zona de las sillas de abonados. Con esta medida, la Policía Local y Protección Civil también pretenden facilitar la evacuación de personas para casos de emergencia, para lo que también se están colocando en las calles del Centro unos carteles de color verde que señalan los recorridos habilitados al efecto.

El Área de Seguridad ha elaborado un plan de emergencias para esta próxima Semana Santa que ya ha sido aprobado y en el que estarán especialmente implicados los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Este plan establece una serie de vías de evacuación del nuevo recorrido oficial que deberán estar despejadas, para lo que se va a prohibir la instalación de mesas y sillas de algunos negocios de hostelería. «Si estamos exigiendo la retirada de terrazas en determinados puntos, no podemos permitir que haya patinetes abandonados en las calles porque también suponen un obstáculo para la evacuación de público», reiteró Mario Cortés, quien confió en que las empresas que se encargan de distribuir y explotar los patinetes entiendan que su colaboración es necesaria para garantizar la seguridad durante las procesiones.