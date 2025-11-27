El Ayuntamiento de Málaga preguntará a los vecinos de El Palo cómo quieren que sea la reforma del paseo marítimo

Con la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo ya en obras, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el proceso para acometer la reforma del ... paseo marítimo de El Palo que ya llegó a esbozar hace varios años pero que no ha acometido todavía. La intención del equipo de gobierno es llevar a cabo primero una campaña de participación ciudadana para recabar la opinión de los vecinos de El Palo sobre la intervención en el paseo litoral de esta barriada.

Para ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha sacado a concurso la contratación de una empresa que, durante seis meses, lleve a cabo un proceso de consulta ciudadana para recabar sugerencias y alegaciones de los vecinos al proyecto. Para este trabajo, ha estimado un presupuesto de 20.449 euros.

Esa empresa deberá recopilar opiniones de los vecinos y «traducirlas en propuestas reales a incluir en el proyecto de renovación siempre que sea posible», según se detalla en las condiciones del contrato. Para ello, deberá llevar a cabo encuestas con formularios digitales accesibles mediante un código QR, recogida de información puerta a puerta, actuaciones a pie de calle para difundir el proyecto, talleres de participación con grupos reducidos, foros grupales de discusión, la creación de una plataforma web, difusión del proyecto en redes sociales, recopilar informes de expertos en urbanismo y talleres para menores. Con todo ello, elaborará un informe final y organizará un evento de cierre.

La empresa deberá contactar para todo ello con asociaciones de vecinos y comerciantes, entidades culturales del barrio, hosteleros, estudiantes, jóvenes, centros educativos, gestores de alojamientos turísticos, personas mayores, arquitectos, ingenieros, estudiantes de arquitectura, policías locales y efectivos de los Servicios Operativos.