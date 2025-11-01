El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles

La Junta de Gobierno Local ha aprobó a finales de septiembre la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de Málaga, que está dotada con ... 266 plazas –150 de nuevo ingreso y 116 en turno de promoción interna– y para cuya composición se ha tenido en cuenta el límite de reposición de efectivos. Cabe destacar entre ellas, las 31 plazas de Bombero y 16 de Policía.

Los turnos son los siguientes:

Turno libre, 119 plazas:

- 31 Bombero

- 16 Policía

- 7 Técnico Administración General

- 11 Administrativo Administración General

- 10 Auxiliar Administración General

- 1 Subalterno Administración General

- 3 Técnico Superior Gestión

- 2 Técnico Superior Psicólogo

- 1 Profesor Banda Música Flauta

- 1 Profesor Banda Música Percusión

- 1 Técnico Medio Arquitecto Técnico

- 1 Técnico Medio Ingeniero Técnico Industrial

- 1 Técnico Medio Ingeniero Técnico Agrícola

- 1 Técnico Medio Archivos y Bibliotecas

- 2 Técnico Medio Educador

- 1 Técnico Medio Deportes

- 5 Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social

- 1 Técnico Medio Educador Social

- 5 Técnico Auxiliar Inspector Limpieza

- 2 Técnico Auxiliar Veterinario

- 6 Monitor

- 2 Oficial de Oficio Electricista

- 1 Oficial de Oficio Carpintero

- 3 Oficial de Oficio Inspector Mercados y Vía Pública

- 1 Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar

- 1 Oficial de Oficio Conserje de Grupo Escolar

- 2 Oficial Técnico Bombero

-Turno de movilidad con ascenso: 3 plazas: 3 Oficial

• Turno de movilidad sin ascenso: 7 plazas: 3 Oficial y 4 Policía

• Turno para militares de tropa y marinería: 4 plazas: 4 Policía

• Turno reservado a personas con discapacidad: 27 plazas (10% de las plazas ofertadas, tal y como establece el artículo 28.1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con discapacidad en Andalucía y art. 109 de la Ley 5/2023, de 7 de junio). 10 de ellas son de promoción interna:

o 19 plazas para el turno para personas con discapacidad (7% de las plazas ofertadas):

- 2 Gestión Administración General (Promoción Interna)

- 7 Administrativo Administración General (Promoción Interna)

- 2 Auxiliar Administración General

- 1 Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social

- 1 Técnico Medio Educador Social

- 1 Técnico Medio Archivos y Bibliotecas

- 3 Monitor

- 1 Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar

- 1 Técnico Auxiliar General (promoción interna personal laboral) o 5 plazas para el turno para personas con discapacidad intelectual (2% de las plazas ofertadas): 5 Subalterno Administración General o 3 plazas para el turno para personas con enfermedad mental (1% de las plazas ofertadas): 1 Subalterno Administración General y 2 Operario

• Turno de promoción interna: 116 plazas (101 plazas de personal funcionario de carrera y 15 plazas de personal laboral), superando el límite del 25% de las plazas ofertadas, establecido en el artículo 57.2 a) de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Convenio vigente:

-92 Plazas para promoción interna de personal funcionario de carrera:

- 4 Gestión Administración General

- 52 Administrativo Administración General

- 1 Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social

- 1 Maestro de Oficio Carpintero

- 4 Maestro de Oficio Albañil

- 2 Maestro de Oficio Electricista

- 4 Maestro de Oficio Mecánico-conductor

- 2 Maestro de Oficio Fontanero

- 3 Inspector (Extinción de Incendios)

- 8 Subinspector (Extinción de Incendios)

- 1 Jefe de Dotación (Extinción de Incendios)

- 1 Subinspector (Policía)

- 9 Oficial (Policía)

-9 plazas para promoción interna para personas con discapacidad de personal funcionario de carrera: 2 Gestión Administración General y 7 AdministrativoAdministración General (ya mencionadas en el apartado de turno de personas con discapacidad)

-14 Plazas para promoción interna de personal laboral: 5 Administrativo Administración General y 9 Técnico Auxiliar General o 1 Plaza para promoción interna personas discapacitadas de personal laboral:

1 Técnico Auxiliar General (ya mencionada en el apartado de turno de personas con discapacidad)

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también aprobó el anexo de bases relativo a la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para 23 plazas de Bombero por promoción interna, correspondientes a la OEP 2024, para completar la promoción interna que se efectuó en la plantilla en esta categoría de paso del subgrupo C2 a C1.

Las bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE). El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público, Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: estas son las plazas disponibles en el Ayuntamiento, y en el tablón de edictos electrónico.

También en materia de personal la Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la oferta de empleo público del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) correspondiente al ejercicio 2025, aprobada en marzo de 2025. Se trata de pasar de turno libre a turno de discapacidad la plaza correspondiente a Arquitecto Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala técnica, grupo A.

Por último, se aprobó las bases generales reguladoras que regirán las convocatorias públicas para la formación de bolsas de trabajo de personal laboral o funcionarios del Instituto Municipal de la Vivienda.