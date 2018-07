El Ayuntamiento de Málaga invertirá cien mil euros para adecentar los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo El Consistorio dedica 150.000 euros a alquilar viviendas para ofrecérselas a familias con escasos recursos económicos JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 18 julio 2018, 14:01

El Ayuntamiento de la capital ha celebrado este miércoles una Junta de Gobierno Local en la que ha aprobado una modificación del presupuesto para este año cifrada en 5,8 millones de euros. Este cambio de créditos disponibles, que se obtiene fundamentalmente por el ahorro en las partidas previstas este año para el pago de intereses a los bancos, permite al equipo de gobierno municipal atender un buen número de gastos repartidos entre las diferentes áreas del Consistorio.

Entre esos gastos destaca una partida de 108.441 euros que se destina al distrito Este para que se acometan obras de mejora solicitadas por los vecinos de la zona en los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo. El concejal del distrito Este y también responsable de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha explicado que se trata de pequeñas actuaciones para mejorar la accesibilidad de los paseos y ha aclarado que esta partida no sustituye a los proyectos globales de regeneración de ambas fachadas marítimas cuya redacción fue contratada por la Gerencia Municipal de Urbanismo y que todavía no se han puesto en marcha. «Se está ultimando un estudio para diagnosticar la situación actual de los dos paseos con el fin de afinar en el diseño de los proyectos. Hay que ver las diferentes alternativas posibles y tener en cuenta a hosteleros y vecinos. A partir de ahí tendremos un proyecto que consiga la financiación de todas las administraciones», ha apuntado Conde.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha descatado que 934.781 euros de la modificación presupuestaria se destinan a políticas sociales. De esta cantidad, 212.000 euros se dedican a ayudas a entidades sociales para que amplíen la red de plazas para personas sin hogar. Por otro lado, 150.000 euros se entregan al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para que pueda alquilar viviendas y cederlas a su vez a familias con escasos recursos económicos y en un alto riesgo de exclusión social.

En el caso de la empresa municipal Promálaga, se la dota con partidas para financiar dos estudios. Por un lado, recibe 60.258 euros para la realización de un estudio ya encargado a la empresa Urbaconsult para analizar en profundidad los riesgos de inundación que presenta la desembocadura del Guadalhorce y sus posibles soluciones. De la Torre ha matizado que este estudio no es para rebatir los análisis que hizo en su momento la Junta de Andalucía para trazar los planes del riesgo de inundación que condicionan y frenan inversiones en los polígonos de la zona, pero sí para ver si los informes del Gobierno andaluz «puede ser profundizados más». No obstante, ha apuntado que servirá para comprobar si la batimetría que hizo en su momento la Consejería de Medio Ambiente está bien definida o no, comprobar la profundidad del río en cada punto y analizar cómo mejorar la capacidad de desagüe. «Se trata de buscar soluciones lo más económicas y eficaces posibles para sacar a los polígonos del mapa de la inundabilidad de forma que no coarte inversiones», ha remarcado el regidor.

Por otro lado, se contemplan 60.500 euros para un estudio de tráfico respecto a la idea defendida por el alcalde de trazar un nuevo vial perimetral metropolitano que enlace la Axarquía con la Costa del Sol occidental. De la Torre ha indicado que los resultados de ese estudio podrían servir para animar a otras administraciones públicas a implicarse en esta iniciativa y también para la búsqueda de inversores privados que quieran participar en su hipotética ejecución.

Por otra parte, para el Área de Cultura se prevé un capítulo de 86.000 euros destinados a varios proyectos de cofradías entre los que se incluyen 50.000 euros para contribuir a la restauración del camarín barroco de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, en su santuario; 15.000 euros para el nuevo palio de la Virgen de Gracia y Esperanza de la Cofradía de los Estudiantes, 12.000 euros para la exposición sobre el imaginero Francisco Buiza que desarrolla la Cofradía de Jesús Cautivo en Ars Málaga y 4.500 euros para la edición de un catálogo por una efeméride por parte de la Hermandad de la Humildad.