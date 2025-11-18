El Ayuntamiento de Málaga encarga otro proyecto para Gibralfaro pero sigue sin activar mejora alguna para el monte

A ralentí, el Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos para llevar a cabo el plan para abrir el monte Gibralfaro a la ciudad y facilitar ... que los ciudadanos puedan hacer uso y disfrutar de este pulmón enclavado en plena trama urbana. Como informó SUR, el pasado mes de septiembre se cumplieron diez años desde la aprobación de este plan, sin que alguna de las actuaciones contenidas en esta operación se haya puesto todavía en marcha.

El último paso dado por el Consistorio ha sido la reciente adjudicación de la actualización del proyecto de «renaturalización y reparación ambiental» del monte, un trabajo que la Gerencia Municipal de Urbanismo sacó a concurso a principios de diciembre del año pasado, por lo que ha tardado un año en contratarlo. Se presentó una única empresa de Madrid (José Alcalá Ingenieros) que ofertó una notable disminución respecto al presupuesto calculado por Urbanismo, por lo que tuvo que justificar la rebaja. Finalmente, se le va a contratar este servicio por 84.034 euros, lo que supone 58.054 euros menos que el precio de licitación calculado por los técnicos municipales.

En tres meses, esta empresa deberá aportar al Ayuntamiento un proyecto que aborde varias cuestiones para mejorar el estado ambiental del monte. Así, deberá diseñar medidas para restaurar los suelos, evitar su erosión y mejorar su capacidad para retener el agua de la lluvia y evitar escorrentías. Asimismo, estudiará actuaciones encaminadas a recuperar los ejemplares de pinos que se han perdido en los últimos años y erradicar especies vegetales invasoras.

También tendrá que planear actuaciones de reforestación del monte bajo, la creación de puntos de agua para la reproducción de anfibios, la instalación de refugios para reptiles, lugares estables para nidos de aves y quirópteros, intervenciones para reducir la velocidad de los vehículos que discurren por el camino de Gibralfaro, controles de población de especies exóticas (cotorra argentina, gato feral y mosquito tigre, entre otras), y delimitar zonas de reserva de flora o fauna para evitar el «acceso de personas o animales domésticos que puedan dañar, molestar o perjudicar la fauna o flora de especial valor de conservación en un entorno de uso público intensivo», han señalado desde Urbanismo.

Asimismo, esta empresa deberá proyectar «espacios públicos de convivencia, envejecimiento activo y educación medioambiental» y una «red de movilidad activa».

No obstante, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha todavía los contratos de ejecución de las actuaciones ya planeadas para abrir Gibralfaro a la ciudad. Urbanismo acumula partidas económicas consignadas para poner en marcha los diferentes proyectos contenidos en el plan especial para el monte desde el año 2017.

Así, además de la actuación valorada en 2,2 millones de euros para poner en valor la riqueza botánica del monte, que será financiada en su mayor parte con fondos europeos, Urbanismo tiene en cartera dos proyectos que suman casi cuatro millones de euros y se centran en actuaciones para adaptar los espacios en los que el monte se encuentra con la zona urbana de su entorno.

Sendero peatonal

Uno de ellos, con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses una vez que se contratado, se llevará a cabo en la ladera sur del monte con el objetivo de reforzar la consistencia del terreno, de forma que se eviten desprendimientos por el desgaste de la zona o las lluvias. Asimismo, contempla la construcción de un sendero peatonal para conectar el paseo de La Coracha con el camino de Gibralfaro.

El otro proyecto, cuantificado en 2,4 millones y con un plazo de ejecución de un año, consiste en conectar la zona de Mundo Nuevo y Pinosol por las traseras de los edificios de la calle Victoria. Esta operación prevé la urbanización de las calles Agua y Picacho, e incluye pasarelas y paso de vaguadas, trabajos de integración de la actividad arqueológica en la zona, la creación de una zona infantil y la realización de un jardín rawda, a modo de recreación de un jardín funerario árabe.

Cabe recordar que en esta ladera hay constatados enterramientos árabes, aunque no están excavados. Sería una de las lindes del cementerio musulmán de Yabal Faruh, que llegaría hasta las inmediaciones de El Ejido. Estos activos culturales conectarían con las dos mezquitas funerarias situadas en los bajos del edificio del número 22 de la calle Agua.

En este enclave, está prevista la actuación denominada 'Bypass Gibralfaro' para generar un sendero y zonas de estancia, que inicialmente iba a contar con una subvención de 800.000 euros por parte de la Consejería de Fomento. Sin embargo, el equipo de gobierno ha optado finalmente por incluir esta parte dentro de las actuaciones que van a recibir ayuda de la Unión Europea dentro del programa comunitario Edil.

Por último, una cuarta fase de los proyectos contenidos en el plan se destinará a obras para mejorar el saneamiento del monte e implantar una red de riego, de electricidad y fuentes con agua potable, todo ello valorado en unos 2,1 millones de euros. En total, las actuaciones para hacer realidad este gran proyecto verde suman unos ocho millones de euros que, una década después, siguen sin activarse.