Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las obras comenzaron a principios de octubre. Salvador Salas

El Ayuntamiento de Málaga bonificará las tasas de vía pública a los negocios afectados por las obras de Pedregalejo

Permitirá el uso provisional de un tercio de las terrazas cuando avancen las obras en los espacios que consideren seguros

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:35

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga va a reducir y bonificar las tasas de vía pública a los establecimientos hosteleros y comercios ubicados en el paseo marítimo ... de Pedregalejo. El objetivo de estas actuaciones es compatibilizar el desarrollo de las obras con la continuidad de la actividad económica en el entorno, reduciendo al máximo las afecciones sobre los negocios de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Málaga bonificará las tasas de vía pública a los negocios afectados por las obras de Pedregalejo

El Ayuntamiento de Málaga bonificará las tasas de vía pública a los negocios afectados por las obras de Pedregalejo