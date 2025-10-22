El Ayuntamiento de Málaga bonificará las tasas de vía pública a los negocios afectados por las obras de Pedregalejo

El Ayuntamiento de Málaga va a reducir y bonificar las tasas de vía pública a los establecimientos hosteleros y comercios ubicados en el paseo marítimo ... de Pedregalejo. El objetivo de estas actuaciones es compatibilizar el desarrollo de las obras con la continuidad de la actividad económica en el entorno, reduciendo al máximo las afecciones sobre los negocios de la zona.

Por un lado, se reducirá la tasa de ocupación de la vía pública por mesas, sillas y toldos a los establecimientos de la zona; por el otro, se bonificará el 50 por ciento de la tasa de ocupación de la vía pública durante un período de tres años para los establecimientos con autorización en vigor. Estas medidas ya han sido notificadas a los titulares de los mismos.

La primera de las medidas se aplicará en función del grado y el período de afectación y se hará efectiva en el ejercicio correspondiente al año 2026, una vez se dispongan de los datos precisos sobre la incidencia de las obras en cada local. La segunda se activará de manera progresiva, una vez que esté vigente el futuro Plan de Aprovechamiento del paseo marítimo, que unificará los criterios estéticos y funcionales del mobiliario y elementos de sombra.

Como medida adicional, el Ayuntamiento va a permitir el uso provisional de los espacios remodelados. Conforme avance la ejecución de la rehabilitación del paseo se permitirá que los comerciantes y hosteleros interesados puedan hacer uso de un tercio de espacio que tienen autorizado con el fin de reactivar progresivamente la actividad de sus negocios, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. En estos casos, no podrá instalarse ningún elemento fijo o anclado al pavimento para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.

Tras conocer la preocupación de los hosteleros e incluso el cierre del chiringuito Miguelito el Cariñoso, el Ayuntamiento ha recordado que ellos han mantenido varias reuniones previas a las obras con hosteleros y vecinos, además de haber comunicado cada actuación a los titulares de los negocios situados en las zonas que se están rehabilitando con un preaviso mínimo de 20 días, para que puedan colaborar en la retirada escalonada de las estructuras fijas que ocupan la vía pública.

Además aseguran haber habilitado diferentes canales de contacto para que los comercios y hosteleros puedan aclarar cualquier duda. Igualmente, el Ayuntamiento mantuvo un encuentro para informar acerca de la planificación de la obra con la patronal hostelera (Mahos) el pasado 11 de septiembre, a la que seguirán otras con vecinos y otros colectivos del distrito.

Ayudas a comerciantes y hosteleros

Desde el Consistorio han recordado que estas medidas se suman a anteriores campañas específicas desarrolladas por el Ayuntamiento para apoyar a los comerciantes por motivos excepcionales, como las actuaciones de semipeatonalización del eje Alameda-Carretería-Álamos o las obras del metro en Cruz del Humilladero.

Así, el Ayuntamiento destinó 24.000 euros en subvenciones a través del programa 'Encuéntrame en el Barrio', gestionadas por Promálaga, por las obras de renovación urbana del eje Carretería-Álamos en el año 2022. Se concedieron ayudas directas de 500 euros a un total de 48 establecimientos para contribuir al mantenimiento de la actividad de los negocios.

Paralelamente, se impulsó la campaña 'Carretería abierta por obras' para incentivar las compras en el entorno durante el transcurso de los trabajos, con la instalación de tótems para recordar la localización de los comercios y el reparto de 28.000 tickets de dos horas gratis de parking en los aparcamientos municipales (SMASSA) a quienes realizaran sus compras en estos establecimientos.

Anteriormente, el Ayuntamiento también puso en marcha una campaña para promocionar la actividad a los comercios con motivo de las obras del metro ejecutadas por la Junta de Andalucía en la Alameda Principal, bajo el nombre 'Entorno Alameda. Un espacio abierto a ti'.

Igualmente, para revitalizar el comercio en otros barrios, se firmaron varios convenios con asociaciones de comerciantes de zonas en las que se realizaron obras del metro, como en Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Perchel-Nuevo 2/3 Centro y Bulevar Louis Pasteur.