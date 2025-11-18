El Ayuntamiento de Málaga asumirá el coste de las zonas verdes de las entidades de conservación

Hubo una sentencia que lo cambió todo. Pero para eso, unos vecinos, la junta de propietarios del sector de El Pato II, tuvieron en 2021 ... que ir a los tribunales en contra de la Gerencia de Urbanismo, que les aprobaba como entidad de conservación por tiempo indefinido, lo que les obligaba a pagar una cuota por el mantenimiento de zonas verdes, que son de uso público, pero que se habían realizado a raíz de las obras de la urbanización, como adelantaba Jesús Hinojosa en este periódico.

El TSJA en esta sentencia firme les dio la razón, es decir que el Ayuntamiento de Málaga no puede imponer por tiempo ilimitado a una entidad vecinal de conservación que costee el mantenimiento de zonas ajardinadas que son de uso público. Este asunto ha sido tratado este lunes tanto en la comisión de Medio Ambiente como en la de Urbanismo, a través de una comparecencia de Vox y una iniciativa del PSOE, respectivamente, para exigir que el Ayuntamiento se haga cargo de su responsabilidad de mantenimiento. La concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ha dejado claro que desde 1993 las 76 entidades de conservación que hay creadas en Málaga no asumen servicios como calles o el alumbrado público, aunque sí zonas verdes y viarios secundarios que pueden atravesar urbanizaciones, y que en algunos casos estas quieren seguir con el mantenimiento, lo que irán viendo paulatinamente. No obstante, ha dejado claro que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente han previsto que se vayan recepcionando estas zonas verdes, indicando que como máximo el coste era de 3 a 14 euros por vecino, lo que más tarde reiteró la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y que durante estos años se habían subvencionado con presupuesto municipal (459.000 euros en 2020, un millón de euros en 2021 y 2022 y 700.000 en los tres últimos años).

Cuando la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, le insistía a la concejala de Medio Ambiente acerca de si el Ayuntamiento iba a incluir partidas presupuestarias suficientes para hacerlo posible en 2026, Penélope Gómez subrayó que «si hay que asumir alguna (entidad de conservación) el año que viene se tendrá que meter en presupuestos». Gómez también diferenció entre las zonas verdes (públicas) y los espacios verdes urbanizados, de los que las urbanizaciones, obviamente, tienen que realizar su mantenimiento.

Este asunto, que ha generado mucho interés entre la oposición, también se tratará en la comisión de Economía, donde Vox exigirá presupuestos del Ayuntamiento para hacer frente a la incorporación de estas zonas verdes, que tendrán que incluirse en los lotes que licita Medio Ambiente para su mantenimiento.

Ampliar Imágenes de archivo del festival de videojuegos Gamepolis, en el Palacio de Ferias de Málaga. Ñito Salas

Subvencionadas por Málaga. Cátedras de Microelectrónica y Videojuegos de la UMA

La comisión de Medio Ambiente y Tecnología ha aprobado este lunes el apoyo a la creación de dos cátedras: Cátedra Estratégica de Microelectrónica y Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios gracias a sendos convenios entre la UMA y el Ayuntamiento de Málaga, que en este caso las subvenciona y actúa de mecenas, tal y como reza en las propuestas que ha elevado a esta comisión para su aprobación, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Alicia Izquierdo.

Será el profesor de Tecnología Electrónica de la UMA, Javier González Cañete, el que dirija la citada Cátedra Estratégica de Microelectrónica con el objetivo de impulsar la divulgación del conocimiento sobre la microelectrónica y la electrónica en general en la población de la ciudad de Málaga. Y en el caso de la Cátedra de Videojuegos, el director será Antonio José Fernández Leiva, profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA, con la finalidad de generar la investigación, la divulgación y el desarrollo relacionados con la creación de videojuegos o de contenidos digitales. En ambos casos, el Ayuntamiento desembolsará 40.000 euros de subvención.