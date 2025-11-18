Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El parque de Martíricos es una de las zonas verdes públicas que costean los vecinos, y que deberá pasar a mantener el Ayuntamiento. Salvador Salas
La Casona del Parque

El Ayuntamiento de Málaga asumirá el coste de las zonas verdes de las entidades de conservación

El área de Medio Ambiente asegura que las 76 que existen en Málaga dejarán de existir, como exige una sentencia. Se impulsa la creación de dos cátedras de Microelectrónica y Videojuegos en la UMA

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Hubo una sentencia que lo cambió todo. Pero para eso, unos vecinos, la junta de propietarios del sector de El Pato II, tuvieron en 2021 ... que ir a los tribunales en contra de la Gerencia de Urbanismo, que les aprobaba como entidad de conservación por tiempo indefinido, lo que les obligaba a pagar una cuota por el mantenimiento de zonas verdes, que son de uso público, pero que se habían realizado a raíz de las obras de la urbanización, como adelantaba Jesús Hinojosa en este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

