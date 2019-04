El Ayuntamiento buscará el «máximo consenso» en la reforma de la Tribuna de los Pobres El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, insiste en que «queda mucho debate por delante» y emplaza a esperar a la propuesta ciudadana para tomar una decisión sobre la rehabilitación del entorno ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 15 abril 2019, 14:28

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), se ha comprometido esta mañana a buscar el «máximo consenso» en torno a la futura rehabilitación del entorno de calle Carretería y la Tribuna de los Pobres. Así lo han acordado por unanimidad todos los grupos con representación municipal durante la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad tras el debate propuesto por el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en cuya moción ha aludido a las críticas de varios colectivos vecinales por el proyecto de reforma de la emblemática escalinata.

«Es un lugar simbólico en la ciudad, especialmente ahora durante la Semana Santa, y los colectivos vecinales critican que con el nuevo proyecto queda muy pequeña, que se eliminan las jardineras y que se oculta el muro de mampostería de granito con un jardín vertical», ha defendido el portavoz de izquierdas durante la defensa de su moción, que hace también referencia a la opción de que el trazado se haga «en plataforma única (es decir, sin diferenciación entre calzada y acera y que tiene tanto adeptos como detractores)» y a la futura presencia de terrazas en la zona.

Las dudas sobre estas cuestiones han tenido su respuesta de boca del edil responsable de Urbanismo, Francisco Pomares, quien ha insistido en que «aún queda mucho debate» toda vez que la mesa trabajo sobre este proyecto aún no ha emitido su dictamen. «Dejemos a los grupos de trabajo ver si son capaces de llegar a un acuerdo consensuado (...). Esperemos a la propuesta ciudadana y después vendrá el trabajo político», ha añadido Pomares, quien ha admitido que «hay cosas en la propuesta que no me gustan» y que en cualquier caso el proyecto «no se puede hacer en contra de los vecinos».

El concejal se ha referido en concreto a las críticas en torno a la reforma de la Tribuna de los Pobres matizando que «el problema viene cuando se quiere hacer todo. La escalera actual no cumple con las normas de accesibilidad, el quiosco de lotería está protegido porque es una concesión estatal y el ascensor es necesario y demandado por los colectivos de accesibilidad», ha insistido Pomares, que no ha descartado futuros cambios sobre la propuesta actual.

Sobre la petición de no autorizar más terrazas en el futuro que las existentes en la actualidad, el concejal de Urbanismo ha insistido en que la propuesta de mesas y sillas «sólo se mantendrá donde ya existen», es decir, ha insistido, «en dos puntos».