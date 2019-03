El Ayuntamiento buscará la «fórmula» para recuperar la memoria de Villa Maya Imagen del pleno de este jueves. El pleno da luz verde, a instancias del alcalde, a que el Consistorio y la Junta estudien una solución para el rescate de ese símbolo a pesar del derribo «y respetando los intereses de los particulares» ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 28 marzo 2019, 16:01

El guión del pleno municipal se ha cumplido a rajatabla y, tal y como se esperaba, el derribo de 'Villa Maya' se ha convertido en uno de los asuntos más intensos del debate de esta mañana. Llegaba la demolición del simbólico inmueble, aunque carente de protección, a través de sendas mociones del PSOE y de Málaga para la Gente -esta última de manera más tranversal- pero sobre todo con el debate previo sobre la concesión de la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Adoptivo al cónsul honorario de México en Málaga Porfirio Smerdou, que ocupó aquella finca de El Limonar y donde dio cobijo a cerca de 600 personas durante la guerra civil.

El acuerdo sobre el inicio del expediente para conceder la distinción al dignatario llegaba por unanimidad, pero también la discusión en torno a la oportunidad de hacerlo justo ahora, cuando hace unos días se derribaba Villa Maya. El portavoz socialista Daniel Pérez y el de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, insistían en la idea de que el alcalde formulaba la propuesta de la Medalla para «lavar su mala conciencia», aunque el primer edil defendía que no existía esa protección y que además el reconocimiento a Smerdou es «absolutamente pertinente». «La casa, aun siendo un símbolo, ya no está; lo que queda es el homenaje a la persona y en todas estas décadas no se ha hecho nada por reconocerlo», recordaba el alcalde, quien iba más allá y dejaba una propuesta sobre la mesa que han terminado aprobando todos los grupos. En concreto, De la Torre proponía una enmienda de adición a la moción de la medalla instando al propio Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía «a estudiar la mejor solución para recordar la casa (Villa Maya) donde fue posible la labor tan benéfica, humanitaria y desinteresada de don Porfirio Smerdou Fleissner sin excluir la reconstrucción exacta de la casa».

El acuerdo sobre esta fórmula de recuperación de la memoria llegaba tras el cruce de sugerencias entre el propio alcalde y Zorrilla, quien sugería una «recuperación del terreno de Villa Maya, aunque salvaguardando los intereses de los propietarios». O lo que es lo mismo, levantar en ese espacio un centro para la memoria. Sin embargo, no se puede obviar que el terreno es una propiedad privada y que cuenta con la correspondiente licencia de Urbanismo para levantar una nueva construcción. Compensar eso, ha reflexionado el alcalde, sería «inviable», y además se ha preguntado en relación a la idea de un centro «¿cómo lo mantenemos después?». «Hay que hacerlo, aunque de manera soportable».

Y esa manera «soportable» -y respetando los derechos de los privados- es la que tendrá que estudiar ahora el Ayuntamiento para rescatar la memoria del cónsul, «incluso estudiando la posibilidad de que el proyecto sea lo más fidedigno posible (a la vivienda original)». En su reflexión sobre el resto de opciones que pueden ponerse sobre la mesa, el alcalde ha querido ir más allá de la convencional placa en la fachada explicando el carácter histórico de la finca y ha avanzado que, aunque ésta sí ocupará un lugar «donde se vea bien», también se podría pedir un poco de esa parcela e incluso ensanchar la calle para recordar Villa Maya a través de un símbolo«. »Algún tipo de símbolo o un pequeño monumento«, ha aclarado el alcalde posteriormente en declaraciones a SUR y dejando claro que la idea tendrá que »hablarse con los propietarios«.

El pleno trataba de dar respuesta con esa moción institucional a la petición que minutos antes había formulado el escritor Félix Álvarez, uno de los defensores más activos de la no demolición de Villa Maya, de «no buscar ahora responsables ni quién tiene la culpa». «El propósito es situarnos en el día de hoy, así que hagamos borrón y cuenta nueva».