La ausencia de presupuesto municipal genera ya impagos por cinco millones a las constructoras La obra de la Alameda Principal es una de las actuaciones afectadas por los impagos, según denuncian desde la ACP. / Ñito Salas Los empresarios calculan que podría acumularse una deuda de un millón y medio de euros al mes por el bloqueo de las cuentas JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 4 abril 2019, 00:30

La excepcional situación por la que atraviesa la maquinaria del Ayuntamiento de la capital, y de otros municipios malagueños, funcionando con un presupuesto prorrogado al no existir un acuerdo político que permita aprobar unas nuevas cuentas para 2019, ha supuesto un bloqueo no solo para la contratación de nuevas inversiones, sino también para el pago de las obras que ya están en marcha desde el año pasado. Según los cálculos de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, al menos 15 empresas se están viendo perjudicadas por esta situación, que ya les ha generado impagos por parte del Consistorio de más de cinco millones de euros.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, explicó que, en años anteriores, cuando se daba el caso de obras que se realizaban a caballo entre un año y el siguiente, las constructoras eran conscientes de que dejaban de cobrar facturas en el periodo entre la expiración del presupuesto del ejercicio anterior y la entrada en vigor del nuevo. «El problema de este año es que no hay presupuesto del Ayuntamiento de Málaga ni sabemos cuándo lo habrá con unas elecciones generales en puertas», afirmó Aragón. Cabe recordar que la ruptura del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos a raíz de las diferencias políticas surgidas por el caso 'Villas delArenal' ha llevado a la formación naranja a retirar su necesario apoyo para la aprobación de las cuentas locales.

Algunas obras públicas se han visto frenadas en la provincia por esta circunstancia

«Nosotros no entramos en disputas políticas, lo que queremos es que nos paguen», insistió esta portavoz de las constructoras malagueñas, quien dijo que podrían ser casi medio centenar las afectadas en total por esta tesitura. «Como el plazo de pago son 60 días, están ya vencidos los trabajos ejecutados hasta el mes de enero y facturados en febrero… y, hasta esa fecha, en un recuento entre nuestras empresas asociadas, hemos contabilizado impagos por más de cinco millones», expuso Aragón, quien añadió que las certificaciones de febrero incrementarían la deuda del Consistorio con las empresas en dos millones más. «Y si hacemos una proyección de futuro, calculamos que, hasta que no haya presupuesto, los impagos crecerían en un millón y medio de euros cada mes», apuntó.

Liquidación

Respecto a las quejas recopiladas por la ACP, el concejal de Economía de la capital, Carlos Conde, explicó que la semana pasada finalizaron los trámites de la liquidación del presupuesto del año pasado y ello va a permitir disponer de algunos fondos en las próximas semanas para atender pagos pendientes. «Lo prioritario debe ser pagar las certificaciones realizadas por las empresas», aseguró Conde, quien no obstante admitió que se trata de un escenario económico «muy distinto» al de otros años por la incertidumbre sobre la aprobación del presupuesto, que el equipo de gobierno prevé lanzar próximamente aunque sepa que no dispone del apoyo político necesario para sacarlo adelante. «Tenemos que estar ahí. Si no, dirían que no hay voluntad del equipo de gobierno», comentó al respecto.

El equipo de gobierno confía en poder abonar algunas facturas en las próximas semanas

Por su parte, el concejal de Ordenación delTerritorio, Francisco Pomares, apuntó que se va a hacer una selección de las facturas pendientes de las constructoras para abonar en primer lugar «lo que es más urgente», y admitió que las empresas están «aguantando a pulmón las consecuencias de la falta de presupuesto». Algunos municipios de la provincia también se han visto afectados por algo similar. Es el caso de Vélez-Málaga, donde llegaron a paralizarse en febrero obras municipales financiadas con partidas del año pasado por impagos de unos 90.000 euros. El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Ruiz Pretel, aclaró que hasta que no se ha incorporado el dinero sobrante de las cuentas de 2018 no se han podido abonar para que se retomen.

Ha colaborado en esta información: Agustín Peláez.