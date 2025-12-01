La próxima edición del Aula de Cultura de SUR, organizada por este periódico en colaboración con Victoria y la Fundación Unicaja, pondrá el foco en ... una de las fuerzas más silenciosas pero decisivas de la provincia: el voluntariado. Un día antes de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, y en un momento en el que Málaga vive un impulso social y económico sin precedentes, el Aula quiere rendir homenaje a quienes sostienen, con trabajo desinteresado, los hilos que no siempre aparecen en titulares.

Bajo el lema 'La Málaga que cuida: el valor del voluntariado', el encuentro tendrá lugar en la Fábrica de Cervezas Victoria este jueves, 4 de diciembre, a las 19 horas, y busca reconocer públicamente la labor de cientos de personas y asociaciones que dedican su tiempo a mejorar la vida de otros, sin esperar nada a cambio. El acto estará conducido por el periodista Alberto Gómez y podrá seguirse también en directo a través de SUR.es, abriendo la conversación a todas las personas que quieran conocer de primera mano cómo se articula la ayuda social en la provincia. La entrada es libre hasta completar aforo y puedes inscribirte aquí:

El Aula de Cultura reunirá, en un mismo espacio, a varias organizaciones que forman parte esencial de la red solidaria malagueña. Todas ellas representan distintas formas de tender la mano, desde la atención básica hasta el acompañamiento emocional, pasando por la recogida de alimentos o el apoyo a familias que atraviesan situaciones límite. Son entidades muy diferentes entre sí, pero unidas por una misma convicción: la idea de que nadie debería quedarse atrás.

Cáritas será una de las participantes. Su presencia resulta imprescindible para entender la dimensión del trabajo social en Málaga. A través de sus parroquias y centros de atención, la entidad acompaña a personas y familias que viven en situaciones de vulnerabilidad. No solo reparten alimentos o ayudan a cubrir necesidades básicas; también trabajan para que quienes acuden a ellos puedan recuperar autonomía y reconstruir proyectos de vida. Su intervención combina urgencia y vocación de futuro.

Junto a ellos estará Ángeles de la Noche, una asociación que ha hecho del reparto de comida su principal misión. Cada día, sin festivos ni excepciones, sus voluntarios preparan y distribuyen raciones calientes para quienes no tienen garantizada una comida digna. Su labor, tan constante como discreta, se ha convertido en un salvavidas para muchas personas que viven en la calle o atraviesan momentos muy duros.

La Fundación Harena aportará al encuentro una dimensión distinta: la del acompañamiento emocional. La entidad trabaja para combatir la soledad no deseada de personas mayores que viven solas. A través de su programa de voluntariado, cientos de malagueños visitan semanalmente a usuarios que, más allá de necesidades materiales, necesitan conversación, escucha y un vínculo humano que les devuelva sensación de pertenencia. La fundación impulsa también proyectos de cooperación internacional, reforzando su compromiso con el cuidado en todas sus formas.

Otra pieza clave es el Banco de Alimentos de Málaga, que canaliza toneladas de productos donados para su posterior distribución entre familias en riesgo de exclusión. Su trabajo logístico, sostenido por voluntarios, garantiza que esos alimentos lleguen a entidades y colectivos que los necesitan. La cadena solidaria que han construido es una de las más amplias de la provincia y se convierte en esencial en momentos de mayor presión económica.

También participará la Casa Ronald McDonald de Málaga, un hogar temporal y gratuito para familias con hijos hospitalizados. Su misión no es solo ofrecer un techo: es proporcionar un entorno amable en el que los padres puedan centrarse en el cuidado de sus hijos sin la carga añadida de asumir costes de alojamiento o desplazamientos. La casa se ha transformado en un refugio emocional para quienes se enfrentan a uno de los trances más difíciles de sus vidas.

El Aula de Cultura quiere dar voz a estas organizaciones, resaltar lo que las une y visibilizar el impacto real del voluntariado en Málaga.