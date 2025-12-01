Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jueves, 4 de diciembre. 19 horas

El Aula de Cultura de SUR rinde homenaje al voluntariado de Málaga

El evento, en la fábrica de Victoria, reunirá a asociaciones solidarias para dar visibilidad a sus proyectos y agradecer la labor de sus voluntarios

SUR

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

La próxima edición del Aula de Cultura de SUR, organizada por este periódico en colaboración con Victoria y la Fundación Unicaja, pondrá el foco en ... una de las fuerzas más silenciosas pero decisivas de la provincia: el voluntariado. Un día antes de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, y en un momento en el que Málaga vive un impulso social y económico sin precedentes, el Aula quiere rendir homenaje a quienes sostienen, con trabajo desinteresado, los hilos que no siempre aparecen en titulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Aula de Cultura de SUR rinde homenaje al voluntariado de Málaga

El Aula de Cultura de SUR rinde homenaje al voluntariado de Málaga