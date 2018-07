Los taxistas paran espontáneamente en Vialia y otros puntos de la ciudad en solidaridad con la huelga indefinida de Barcelona Varias paradas del Centro de Málaga están desabastecidas de taxis, aunque de momento en el aeropuerto se recoge a los pasajeros con normalidad BORJA GUTIÉRREZ I NURIA TRIGUERO Viernes, 27 julio 2018, 23:21

La decisión de los taxistas de Barcelona de emprender una huelga indefinida en protesta por las VTC ha prendido la mecha este viernes en Málaga. La estación Vialia se encuentra desabastecida de taxis y varias paradas del Centro de Málaga están vacías, como ocurre con la de la plaza de la Marina o la que hay frente al hotel Málaga Palacio. En el aeropuerto, se sigue recogiendo con normalidad a los pasajeros, pero hay incertidumbre porque varias decenas de taxistas están reunidos en asamblea espontánea para decidir si toman alguna medida de protesta allí. De momento, no hay ningún paro consensuado ni convocado.

Tras conocer lo ocurrido en la ciudad condal, hasta 500 taxistas de la Costa se trasladaron al principio de la noche al aeropuerto de Málaga con la intención de forzar una movilización, aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre un eventual paro sectorial en la provincia. Pasadas las 22.30 horas, en la zona permanecía una asamblea mucho más reducida, de varias decenas de profesionales.

«Quiero dejar claro que yo, como presidente, no he convocado nada», ha asegurado esta noche a SUR.es José Royón, responsable de Aumat. Desde, Taxi Unión, Sebastián Cortés, aseguraba también que no apoya las formas en las que se ha desatado la protesta. Élite Taxi, una de las plataformas del sector que más se ha movilizado contra las VTC, afirman que se trata de una «reacción espontánea» en solidaridad con los taxistas de Barcelona, que se ha reproducido en otras ciudades, como Madrid y Sevilla.

La decisión llega tras el acuerdo de los taxistas de Barcelona de declararse en huelga indefinida y continuar con las movilizaciones. Los taxistas han promovido movilizaciones este viernes tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener la suspensión del reglamento, y después de haber estado en huelga desde el miércoles en defensa de esta normativa para limitar las VTC, con las que operan empresas como Uber y Cabify. En Madrid, numerosos taxistas de Madrid han bloqueado los accesos al aeropuerto de Barajas.

El pasado miércoles, unos 200 taxis interrumpieron su servicio también en Málaga en un paro parcial en apoyo a lo que en aquel omento era una huelga de 48 horas en Barcelona. Los taxistas aparcaron sus vehículos en los aledaños del Palacio de Deportes José María Martín Carpena en lo que denominaron un «paro solidario» que se prolongó durante un par de horas.