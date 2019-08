Asalariados del taxi reclaman tener prioridad para comprar licencias Asalariados del taxi, en la marcha convocada por CGT. / Félix Palacios Profesionales del sector también piden que se respeten los dos días de descanso semanales pese al refuerzo del servicio acordado por las asociaciones de autónomos y el Ayuntamiento de Málaga para el verano FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 12 agosto 2019, 12:33

Asalariados del taxi en Málaga capital han protagonizado este lunes una manifestación por las calles del Centro para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y reclamar al Ayuntamiento que se les dé prioridad a la hora de adquirir las licencias que vayan quedando vacantes en la ciudad. Convocados por la sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), apenas una treintena de profesionales (hay cerca de un millar) han secundado esta marcha a pie que ha discurrido desde la calle Alcazabilla hasta el extremo sur de Molina Lario. Se trata de la primera acción reivindicativa en la que este colectivo exige al Consistorio la creación de una bolsa de asalariados que sirva de referencia para la compra de las licencias que puedan quedar vacantes.

«Hay compañeros con más de 25 años trabajando en el sector que no pueden adquirir la licencia porque se le venden a empresas», ha denunciado el representante de los asalariados de CGT, Manuel López, quien también ha hecho un llamamiento a las asociaciones de autónomos para que respeten los dos días de descanso estipulados en la capital, que en verano se están reduciendo mediante un pacto con el Ayuntamiento para reforzar el servicio y que en feria se suprimen al permitir sacar toda la flota a la calle. «Si el patrón quiere salir a prestar servicio, que lo haga, pero el trabajador tiene derecho a sus dos días de descanso no sólo por la conciliación familiar, sino también por seguridad, ya que hay compañeros que yo no descansarán hasta el 31 de agosto», ha asegurado López.

La tercera exigencia sobre la que se ha justificado esta manifestación apunta a la proliferación de los vehículos de turismo con conductor (VTC). «Los ayuntamientos tienen que reforzar el control de estos coches y garantizar que siempre actúen conforme a la ley, sin poder captar clientes en la vía pública», ha expuesto el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro.