La edad tiene estas cosas. Las medianías, sobre todo. En el hemisferio sur de la vida todo se ve de color, pero cuando se pasa al norte, cuando se acerca uno a la media centuria, es cuando se repara en eso que llaman existencialismo, en esas frases profundas de Sartre, que valora al ser humano como un individuo centrado en su singularidad. Puestos a dejar una semilla en esta tierra, qué mejor que te reconozcan tus compañeros, que no son de tu familia y pueden aprender a quererte pero sin ataduras, con los que debes aprender a convivir y ceder cariño y parcelas para no chocar en actividades comunes. Aquellos con los que pasas mucho más tiempo del que hubieses decidido a priori, y que te conocen mejor que algunos de los amigos. Por eso, la semblanza que le hacen sus compañeros al informático Juan Pedro Peña, empleado del Centro Municipal de Informática (CEMI), que murió el pasado 19 de junio, es tan dulce, tan sobrecogedora, que es casi imposible terminar de leerla y que no asome ese gesto en la mejilla. Debe ser la edad.

Como lo de morirse no lo planea nadie, afortunadamente, quién quiere oropeles ante un texto en el que te demuestran tanto cariño, un patrimonio inmaterial de los que pasan por la vida y no la vida por ellos, aprenden a valorar. A Peña, como cuentan sus compañeros del CEMI le debe la ciudad de Málaga el logo de su escudo actualizado en azul, los rótulos de sus calles y la creación de la web municipal. El texto, que es una oda a un artista digital, empieza con ese costumbrismo moderno de Larra tal que así: «A finales de los años 80 del pasado siglo llegó al CEMI un 'señor con barba', venía a participar de un entonces novedoso proyecto: la construcción de una Cartografía Municipal. El 'señor con barba' resultó ser un joven lleno de imaginación y creatividad, con ganas de aprender todo lo que tuviera que ver con el diseño, asistido por ordenador o artesanal'».

Con este tierno inicio versan los informáticos la figura de su compañero, al que le profesaban admiración y del que se sentían orgullosos. La misiva, en la web del CEMI, cuenta con una curiosa caricatura del personaje.

Hacen una semblanza de su vida. Cuentan que se involucró en la realización de los planos del catastro, en la revisión de la cartografía de la ciudad de la que disponía la Gerencia de Urbanismo, ambas herramientas básicas para gestionar una ciudad. Pero, como explican, pronto vieron que su trabajo se quedaba pequeño, lo que Peña compensaba participando en todos los concursos que podía relacionados con el diseño. Su mente inquieta no paraba nunca. De ahí, a la web municipal, la imagen corporativa de Málaga con su nuevo escudo, los rótulos azules de las calles. Narran que a una temprana edad una enfermedad degenerativa se cebó con su cuerpo, y como sus manos dejaron de responderle, usó los ojos para mover el ratón del ordenador, y seguir dibujando y participando en concursos «gracias a su voluntad y al apoyo incondicional de su familia». Su sino era seguir creando hasta el final, el 19 del pasado mes de junio, día en el que perdieron «a un amigo y a un compañero artista, pero su obra y su vida permanecerán siempre en el recuerdo».