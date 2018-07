Arroyo cantos, un foco de mosquitos

Los vecinos de Santa Rosalía Maqueda están desesperados porque dicen que no pueden salir de sus viviendas al atardecer debido a la plaga de mosquitos que aseguran están sufriendo a causa de la suciedad del arroyo Cantos, que atraviesa ambas barriadas. «Ya avisamos antes del verano que cuando llegara este tiempo la situación iba a ser insoportable si no se limpiaba el cauce del arroyo, así que estamos sufriendo las consecuencias de esta falta de actuación por parte del Ayuntamiento», manifiesta Ana Pozo, una vecina de Santa Rosalía. «En cuanto se va el sol no podemos salir a la calle y tenemos que permanecer encerrados en nuestras casas porque los mosquitos nos acribillan», dice. La situación ha llegado a tal punto, que según indica el pasado fin de semana cuatro niños tuvieron que recibir asistencia médica en el ambulatorio debido a las numerosas picaduras de mosquitos que recibieron. «Una de las familias ha decidido incluso trasladarse fuera de la barriada tras las numerosas picaduras de mosquitos que ha recibido uno de sus hijos de corta edad ante el temor a que su estado empeore», asegura. Y es que según manifiesta, «llevamos cuatro años pidiendo que se realice la limpieza del arroyo, que está muy sucio, con numerosos desechos arrastrados por las lluvias, además de basuras arrojadas por algunos ciudadanos incívicos y maleza, lo que hace que proliferen los mosquitos». Una limpieza previa a una intervención en la zona en un intento por combatir la proliferación de los insectos, «pero primero tienen que limpiar y luego tomar medidas para combatir la presencia de tantos mosquitos, porque tampoco se puede fumigar dada la proximidad de las casas al cauce del arroyo».

Además de mosquitos, asegura que las ratas campan a sus anchas por la zona, y también sufren malos olores procedentes del arroyo, que discurre de norte a sur por mitad de la barriada, junto al colegio Cayetano Bolívar y del campo de fútbol municipal, y que en su tramo final afecta sobre todo a las calles Pasillo de las Flores y Pasillo de Sierra Blanca.

El Grupo municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento una vez más una actuación urgente en la zona y ha instado a que se desbroce y se proceda a la limpieza del cauce del arroyo, tareas preventivas que denuncia el PSOE no se han realizado desde hace años.