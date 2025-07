Arranca Motor Málaga: a la fiesta del automóvil le queda mucha vida

Matías Stuber Jueves, 3 de julio 2025, 18:11 Comenta Compartir

La entrada al Palacio de Ferias estos días es la siguiente: una puerta corrediza se abre de manera automática y lo que aparece son coches alineados hasta donde alcanza la vista. Gasolina, híbridos, eléctricos, limusinas, SUV, descapotables… Son más de 2.000 y hay para todos los gustos y, quizá más importante, para todos los bolsillos. Este jueves arrancó la tercera edición de de Motor Málaga. En estos años de vida, ha logrado consolidarse como la mayor feria del automóvil en el sur de Europa. Es también una ocasión para adquirir un vehículo porque los concesionarios que exponen sus vehículos ofrecen descuentos importantes.

Es el mayor escaparte para demostrar lo que ofrece la industria del automóvil. Están presente las marcas consolidadas y algunas emergentes como Ebro o MG, que han irrumpido con fuerza al ofrecer vehículos a unos precios asequibles. Si alguien pudiera pensar que la fiesta del automóvil está acabando, tiene la prueba de que no es así en el Palacio de Ferias.

El salón abrió sus puertas este jueves y así seguirá hasta el próximo domingo, en el siguiente horario: 11.00 horas a 22.00 horas. El 6 de julio, el cierre se adelanta a las 18.30 horas. Las entradas para acceder a los 23.000 metros cuadrados de exposición se pueden adquirir online o en las taquillas del Palacio de Ferias por cinco euros. El acceso será gratuito para menores de 14 años y personas jubiladas, acción con la que se pretende fomentar la participación de familias, jóvenes y público senior en un entorno diseñado para todos los perfiles de usuario.

Un paseo por las instalaciones ofrece varias cosas. La principal podría ser la siguiente: variedad. Hablar de incertidumbre en el sector ya no es nada nuevo. Es más bien un estado permanente. Pero en este punto ancla también el propio salón, al ofrecer alternativas para todas las circunstancias. Desde el Porsche 'musculado' con muchos caballos hasta el vehículo eléctrico que recuerda un poco a una nave espacial. En todos los casos, se aplican descuentos que van hasta los 2.000 euros.

Símbolo

Motor Málaga se ha convertido en los últimos años también en un símbolo de que el sector tiene futuro. Las voces más negativas llevan años vaticinando un declive que no llega. No es exagerado decir que la industria del automóvil ha contribuido con mucho peso en el bienestar de Europa. El futuro no parece el de una supervivencia aquí en el Palacio de Ferias.

A primera hora, ya había muchos interesados observando y analizando las ofertas. A las pocas horas de la apertura de puertas, se podía ver como se cerraban los primeros acuerdos y los vehículos cambiaban de dueños.

«Queremos que esta edición sea no solo más grande, sino más útil, más dinámica y más rentable, tanto para el visitante como para el expositor. Por eso, la hemos diseñado pensando en una experiencia total del usuario», destacaba Oussama El Gharib, el presidente de la Asociación Plataforma del Motor.