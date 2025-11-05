La aristócrata Casilda Finat cerrará su joyería en el Centro de Málaga: «Tiene un alquiler muy alto»

La empresaria y aristócrata Casilda Finat va a cerrar la joyería que tiene en el Centro de Málaga. La vizcondesa de Rías ha adelantado que ... el establecimiento situado en la calle Alarcón Luján, a unos metros de Larios, bajará la persiana después de la próxima Navidad porque no ha funcionado como debería.

En un mensaje en redes ha reconocido que «no va bien» y que pese a estar muy cerca de la calle Larios «tiene un alquiler muy alto y no pasa prácticamente gente».

Pese a ello se ha mostrado abierta a continuar en la ciudad si encuentran un local mejor situado. Y para ello ha solicitado la ayuda de sus seguidores: «Si encontramos un local que esté mejor situado, con más paso de gente y que nos podamos permitir, no descartamos cambiarnos; si tenéis algún local que os parezca nuevo e interesante podéis escribirnos», resume.

La empresaria pide ayuda para encontrar un local más accesible en el que continuar la actividad

No sólo eso, sino que termina el mensaje recomendando a María, la trabajadora que trabaja en la tienda: «Es maravillosa en la tienda, por si buscáis a una dependienta que sea de fiar».

Abierta desde 2021

Casilda Finat abrió en Málaga en octubre de 2021 y desde entonces ocupa un local de unos 40 metros cuadrados en la referida calle. La empresaria confesaba entonces que llevaba mucho tiempo deseando abrir su primer establecimiento en la capital, ya que su hermana Ana, que también trabaja con ella, estuvo varios años viviendo en la capital de la Costa del Sol.

Casilda se había iniciado el mundo de la joyería ocho años antes con la apertura de una primera tienda en Sevilla. Comenzó vendiendo sus productos en mercadillos de Madrid o con una pequeña maleta por la calle. «Todo el mundo me decía que eran muy bonitas y decidí profesionalizarme», apuntaba en declaraciones a este periódico.

Al margen de su vertiente 'instagramer', Casilda es nieta y heredera del Ducado de Pastrana, además de vizcondesa de Rías. Su juventud la pasó en la finca de El Castañar, en Toledo, lugar por el que pasaron reyes como Alfonso XIII y Juan Carlos I. No obstante, en un momento determinado de su vida decidió dejar su vida acomodada para trabajar en lo que verdaderamente le apasionaba.