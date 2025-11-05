Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tienda se encuentra en la calle Alarcón Luján, a unos metros de Larios. Sur

La aristócrata Casilda Finat cerrará su joyería en el Centro de Málaga: «Tiene un alquiler muy alto»

La influencer y vizcondesa de Rías cerrará la tienda después de la Navidad tras cuatro años en la calle Alarcón Luján

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La empresaria y aristócrata Casilda Finat va a cerrar la joyería que tiene en el Centro de Málaga. La vizcondesa de Rías ha adelantado que ... el establecimiento situado en la calle Alarcón Luján, a unos metros de Larios, bajará la persiana después de la próxima Navidad porque no ha funcionado como debería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

