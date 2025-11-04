Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial

El fenómeno de los apartamentos turísticos en bajos comerciales sigue extendiéndose por los barrios de Málaga y, en no pocas ocasiones, lo hace sin reunir ... los permisos necesarios. Así ha quedado de manifiesto en el caso de cuatro apartamentos habilitados en un local comercial de la barriada de Nueva Málaga que anteriormente albergó un negocio de carpintería. A raíz de las denuncias de los vecinos de la zona, recogidas también por el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos), la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto un expediente de infracción a los propietarios de este local, ubicado en el número 7 de la calle Ministerio de la Vivienda, con fachada hacia la plaza de Fernando Hipólito Lancha, por haber realizado sin los permisos urbanísticos necesarios las obras para habilitar cuatro apartamentos de uso turístico.

Según se especifica en el informe elaborado por Urbanismo, al que ha tenido acceso SUR, el inspector municipal visitó el local el pasado 4 de julio y comprobó que las obras denunciadas estaban finalizadas. Consisten en la reforma de un local comercial de 177 metros cuadrados de superficie «para el cambio de uso a cuatro apartamentos turísticos, con entreplanta». «Se comprueba que no consta licencia urbanística que ampare las obras ejecutadas», señala el informe de la inspección de Urbanismo, en el que se apunta que los trabajos de adaptación del local estaban acabados en noviembre del año pasado.

Al tratarse de obras «no compatibles con el ordenamiento urbanístico», el Ayuntamiento ha abierto a los propietarios del local un expediente infracción en el que les da un plazo de dos meses para que inicien los trabajos de demolición de las obras de reforma interior del local y lo dejen «totalmente diáfano», con «demolición de las entreplantas y restitución de huecos de la fachada a su estado anterior, acreditando la gestión de residuos derivados del proceso de demolición y de restitución de fachada». Asimismo, Urbanismo les incoa un procedimiento sancionador por una infracción grave que puede alcanzar una multa económica desde 3.000 hasta 65.876 euros, el 75% del valor de las obras calculado por el Ayuntamiento.

Críticas de Toni Morillas al equipo de gobierno

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado a SUR que este caso constituye «un ejemplo sangrante de la dejadez y permisividad del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga». «Lo más grave es que esos apartamentos construidos sin licencia en bajos comerciales siguen hoy funcionando como si nada hubiera pasado, alquilándose con total impunidad, con un cartel en la puerta y sin que ni Urbanismo ni el servicio de disciplina de la actividad del área de Comercio actúen de manera efectiva pese a tratarse de un negocio ilegal con un expediente sancionador abierto», ha asegurado.

«La normativa urbanística es clara: en esa zona no está permitido el cambio de uso de local comercial a turístico. Sin embargo, aquí no solo se ha hecho, sino que se ha hecho con total descaro y con el silencio cómplice del equipo de gobierno del PP. Si no fuera por las denuncias vecinales, el PP ni siquiera habría movido un dedo», ha remarcado Morillas.

Para la concejala de Con Málaga, «esto no es un caso aislado» porque existen «centenares de locales en Málaga que se están transformando en apartamentos turísticos ilegales mientras el equipo de gobierno se hace el ciego y el sordo». «Y cuando se abre un expediente, como en este caso, los negocios siguen funcionando tan campantes. Es decir, la sanción llega tarde, mal o nunca. La ciudad se está llenando de pisos turísticos ilegales», ha declarado. «Desde Con Málaga exigimos al alcalde que deje de mirar para otro lado y actúe de inmediato», ha insistido Morillas.