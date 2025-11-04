Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Apartamentos turísticos habilitados en un bajo comercial de Nueva Málaga. Migue Fernández

Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial

El grupo municipal de Con Málaga denuncia la «permisividad» del Ayuntamiento y asegura que es un fenómeno extendido por toda la ciudad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:19

El fenómeno de los apartamentos turísticos en bajos comerciales sigue extendiéndose por los barrios de Málaga y, en no pocas ocasiones, lo hace sin reunir ... los permisos necesarios. Así ha quedado de manifiesto en el caso de cuatro apartamentos habilitados en un local comercial de la barriada de Nueva Málaga que anteriormente albergó un negocio de carpintería. A raíz de las denuncias de los vecinos de la zona, recogidas también por el grupo municipal de Con Málaga (IU y Podemos), la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto un expediente de infracción a los propietarios de este local, ubicado en el número 7 de la calle Ministerio de la Vivienda, con fachada hacia la plaza de Fernando Hipólito Lancha, por haber realizado sin los permisos urbanísticos necesarios las obras para habilitar cuatro apartamentos de uso turístico.

