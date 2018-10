Anuncian medidas para evitar atascos en La Malagueta La calle Reding es la única salida que ahora tiene esta zona de La Malagueta debido a las obras. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Jueves, 25 octubre 2018, 09:26

El Ayuntamiento ha previsto una serie de medidas para tratar de paliar los atascos que se producen en horas puntas en La Malagueta a causa de las obras que han comenzado en la zona de Antonio Martín. El director de Distrito Centro, Paco Cantos, anunció ayer a vecinos del barrio y a miembros de la asociación de vecinos de La Malagueta las medidas que el Ayuntamiento ha barajado y que pondrá en practica. Según les explicó, las medidas persiguen reducir el paso de vehículos por el paseo marítimo Ciudad de Melilla y por las calles Reding y Vélez-Málaga para evitar la congestión de tráfico que se produce ahora debido a la desviación de la circulación a causa de las obras. Entre las medidas contempladas figura suprimir el paso de los autocares de cruceristas y desviarlos por Muelle 1; suprimir la salida del parking de Muelle 1 por la calle Vélez-Málaga, e impedir el paso de los coches de caballos. Además, a petición de los vecinos, se intensificará la presencia policial en la zona para agilizar el tráfico y evitar la segunda fila.

Al encuentro también asistió el arquitecto del proyecto y el responsable de la obra, quienes explicaron que el tramo del paseo marítimo Ciudad de Melilla que ha sido cortado al tráfico se abrirá a la circulación el 15 de diciembre tras acelerar el ritmo de la obra y adelantar en un mes los trabajos, que estaban previstos concluir el 15 de enero.

Como hemos recogido en este periódico, los vecinos de La Malagueta han mostrado sus quejas por los atascos que sufren desde que se iniciaron las obras en la plaza de la Malagueta, al quedar una sola vía de salida en aquella zona.

Vista de los contenedores.

Calle Periodista Leovigildo Caballero: contenedores soterrados y en superficie

Escribe María Victoria Seoane que la calle Periodista Leovigildo Caballero, en La Malagueta, «tiene solo un portal, pero 5 contenedores soterrados, a los que se acaban de añadir 4 contenedores enormes con lo que suman ¡9 contenedores! ¿Este número 9 para una calle con un solo portal ?. No, aquí hay algo que no funciona. La dejadez de los responsables permite que los locales cercanos conviertan, con su abuso, esta calle en un vertedero. Si no quieren hacer respetar el horario y las normas higiénicas, veo como solución que se pongan los correspondientes contenedores en las aceras de estos locales», concluye.

Desconocemos el motivo por el que han colocado contenedores en superficie en ese punto, si es para disponer de más capacidad de recogida o se trata de algo puntual debido a una avería de los contenedores soterrados, lo que suele ser bastante habitual y obliga en ocasiones a colocar contenedores en superficie.