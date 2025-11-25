Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz. SUR

Antonio Sanz celebra la adjudicación de las obras del tercer hospital: «Son buenas noticias»

El consejero de Sanidad de la Junta confirma en X la noticia adelantada hoy por SUR sobre el que será el mayor hospital de Andalucía

José Antonio Sau

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:22

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado hoy la adjudicación de las obras del tercer hospital ... de Málaga en la red social X, una vieja aspiración de la ciudad adelantada este martes por SUR. Así, Sanz ha asegurado que «son buenas noticias para Málaga».

