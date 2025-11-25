Antonio Sanz celebra la adjudicación de las obras del tercer hospital: «Son buenas noticias»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado hoy la adjudicación de las obras del tercer hospital ... de Málaga en la red social X, una vieja aspiración de la ciudad adelantada este martes por SUR. Así, Sanz ha asegurado que «son buenas noticias para Málaga».

«Una vez más, con el Gobierno de Juanma Moreno cumplimos», ha precisado el consejero, que se ha querido referir así brevemente al hecho de que ya se ha producido la encomienda formal a la UTE conformada por Construcciones Sánchez Domínguez SA (Sando), Obrascón Huarte Laín SA (OHLA) y Vialterra Infraestructuras SA por un importe de 543.362.250,06 euros (449 millones más IVA). La financiación proviene de fondos europeos.

Es a Sanz y a su equipo a quienes les va a tocar conducir y coordinar las obras de esta infraestructura hospitalaria tras su reciente designación. En un mismo día, el consejero informó ayer de otra buena noticia para Málaga: la licitación de las obras del centro de salud de Rincón de la Victoria, otro proyecto largamente esperado y solicitado por la sociedad civil rinconera.

Varios responsables del Gobierno andaluz, desde el presidente a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, pasando por el nuevo titular de Sanidad, se han pronunciado sobre la idoneidad de esta infraestructura sanitaria, la de mayor calado en la obra civil andaluza durante los últimos cincuenta años con el fin de conseguir edificar el mayor hospital de Andalucía, dado el histórico déficit de camas y médicos en la autonomía.

El plazo de ejecución de las obras será de seis años y tres meses (75 meses) divididos en dos fases, la primera para levantar el edificio de aparcamientos anejo a la calle Blas de Lezo (un año y tres meses) y otra para edificar el complejo hospitalario en sí (cinco años o 60 meses). Además de las obras del hospital se adjudica la explotación de los aparcamientos. El periodo previsto para iniciar los trabajos es el primer semestre de 2026. También se adjudica la explotación del parking durante 23 años. La idea es que esté operativo en 2032.