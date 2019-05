Antonio Lara, un apasionado de la historia que revive en sus maquetas

Antonio Lara Villodres (nacido en Málaga, en la barriada de El Perchel, 1949) ha pasado casi toda su vida entre libros. Estudió Magisterio, especializándose en Geografía e Historia, su verdadera y auténtica vocación. Ejerció como maestro de manera esporádica, porque sucumbió a la llamada de los libros y durante 21 años trabajó como bibliotecario del Cánovas del Castillo, situado antiguamente en la sede de la Diputación Provincial en la Plaza de la Marina y actualmente en el Centro Cultural Provincial en calle Ollerías, ayudando a infinidad de investigadores en estudios y tesis doctorales. Allí tuvo la oportunidad de sumergirse de lleno en sus grandes pasiones: los escudos heráldicos de Málaga, la historia militar y personajes relacionados con la ciudad con una vida tan interesante como desconocida para muchos.

Quizás fue su interés por la maquinaria de guerra, principalmente los cañones, y su evolución a lo largo de los siglos, unido a sus años como relojero -profesión heredada de su abuelo y su padre- que lo convirtieron en un maestro en el manejo de piezas muy pequeñas, los que lo llevaron hace más de 10 años a dedicarse de lleno a la fabricación de maquetas. Más aún cuando en enero de 2015 se jubiló y Antonio Lara Villodres, para el que no existe la palabra «descanso», se volcó en este 'hobby', como él mismo lo llama, con el único objetivo de «distraerme durante una época en la que pasé un periodo de bastante estrés». Pero cuando empezó ya no pudo parar y son ya más de 80 las piezas que ha montado desde su pequeño taller improvisado instalado en su casa, junto a su equipo de radioaficionado.

«Empecé con elementos cotidianos como telares, prensas... y después me interesé por los cañones». Resulta realmente interesante escuchar como habla del descubrimiento de la pólvora que los musulmanes trajeron a España desde China y que revolucionó los métodos defensivos y despertó el interés de los científicos que aplicaron sus conocimientos sobre física y matemáticas para lograr aparatos cada vez más precisos. Pero a Antonio Lara no le apasiona la guerra sino la historia que hay detrás de toda esta maquinaria y de cómo en Málaga proliferaron las fundiciones y el hecho de que muchos de los cañones, que incluso traspasaron las fronteras de España, se forjaron en la provincia. De hecho una de sus frases es: «A mí no me gustá la guerra, me gusta la historia».

Arriba, Antonio Lara en su pequeño taller. Abajo, a la izquierda, detalle de piezas de relojería que utiliza en algunas de sus maquetas. A la derecha, el torno y otro instrumental con el que trabaja. / SUR

Antonio elabora las maquetas en madera, principalmente, y escayola, y para los pequeños elementos se suele valer de piezas de relojería, que conoce a la perfección de sus años como relojero. «Siempre me ha gustado más el diorama que los complementos», por ello suele prescindir de añadidos como soldados de plomo, aunque también los ha utilizado en algunos trabajos. La mayor parte de su colección la donó al Ayuntamiento de Antequera. «Tras una exposición en el ámbito cultural de El Corte Inglés -la primera de Antonio Lara de su colección de Ingenios y Máquinas de Guerra- hice una propuesta por si había alguna persona o institución interesada en llevárselas porque en mi casa ya no tenía espacio», apunta Villodres. Poco después recibió la llamada de un amigo que trabaja en el archivo de Antequera y tras consultarlo con el director del Museo de Antequera se realizó la donación formal al consistorio de algo más de 60 piezas.

De estas se desconocen si están expuestas o se han utilizado en alguna ocasión, pero de las que sí tiene constancia de su uso son las donadas a la Autoridad Portuaria y que pueden verse actualmente en el puerto. La primera que entregó fue una recreación de una grúa del siglo XVII para la carga y descarga de material en los recintos portuarios. «Y me animé», apunta con una amplia sonrisa, y se embarcó en una maqueta que le llevó año y medio: el fuerte de San Felipe. Un edificio cuyos últimos restos fueron demolidos en 1926 y que Antonio Lara reconstruyó en escayola, madera y complentándolo con figuras de plomo, gracias a los pocos planos que quedaban del mismo en el Archivo General de Simancas y valiéndose de la documentación del historiador y académico Francisco Cabrera. Este fuerte, finalizado en 1722, y ubicado en el lugar que ocupa la antiguo edificio de la Comandancia de Marina tenían unos 1.000 metros cuadrados y forma semicircular, con cañoneras que se encontraban frente al mar defendida por una escollera.

Arriba, el fuerte de San Felipe; abajo, a la izquierda, Castillo de San Nicolás, y a la derecha, la Capilla del Puerto, expuestos en la Autoridad Portuaria. / SUR

Después vino la maqueta del Castillo de San Nicolás, una construcción defensiva ejecutada en 1786 en el extremo del muelle viejo de levante y denominada también Castillo del Rey, en honor de Felipe V, cuya misión era defender la entrada del Puerto de Málaga y las playas de levante. A Antonio Lara le llevó unos nueve meses recrear de manera totalmente artesanal y hasta el más mínimo detalle este espacio que forma parte de la historia de Málaga y cuyos restos yacen en la actualidad bajo los cimientos del Real Club Mediterráneo.

Y la última pieza que ha engrosado las vitrinas de la Autoridad Portuaria ha sido la Capilla del Puerto, también conocida como capilla de la Virgen del Mar o de Nuestra Señora de la Purísima Concepción que se alzó en 1732 en la plaza del muelle viejo de Levante, a espaldas del castillo de San Felipe aunque, durante sus muchos años de su historia sufrió varios traslados por las continuas ampliaciones del puerto. «Esta ha sido una de las maquetas que más satisfacción me ha dado realizar. Además, no sé si sabrás que está construida en dos alturas. Una baja dedicada al oratorio y una alta donde se encontraba el dormitorio del gobernador que tenía un balcón al que, según cuentan, salía en verano para tomar el fresco», relata con cierto entusiasmo porque, en todas las creaciones de Antonio Lara no hay solo madera, sino historia. Contextualiza cada una de sus piezas y realiza una auténtica labor de documentación para darles vida a ojos de las personas que las visitan.

En estos momentos, Lara Villodres trabaja en una nueva maqueta, una grúa portuaria algo más moderna para cuya elaboración se ha basado en una fotografía que ha llegado a sus manos y que él data en los años 20. «Le estoy dando ya los últimos toques para que quede lo más real posible». Y ahora está pensando hacer una réplica de una torre almenara «que tuvieron una gran importancia en Málaga. Tengo hasta el soporte», dice.

Algunas otras obras de Antonio Lara pueden verse en el Centro de Interpretación de Torrijos, donde hay expuesta una maqueta de la Torre de Fonseca, de la época almohade, que estuvo situada en los arrabales del Perchel, junto al convento de San Andrés de los Carmelitas descalzos, y que además de su labor defensiva, sirvió incluso como hospital durante una de las primeras epidemias que azotaron Málaga tras ser conquistada. A sus pies, creció uno de los barrios más castizos de la ciudad hasta su derribo en 1870. Para su recreación, Antonio Lara se basó en una litografía del siglo XVI.

La Casa de Melilla cuenta con una prensa de lagar y al instituto Vicente Espinel, más conocido como Gaona, donó una maquinaria marítima para el transporte de cañones.

Pero resultan también sumamente interesantes su colección de catapultas, entre ellas la de Leonardo Da Vinci y la del físico y mecánico italiano del siglo XV Mariano Jacobo Taccola; o los trabucos, mangoneles, cañones de mano, morteros, bombardas, culebrinas, ribadoquines y espingardas, del periodo medieval.