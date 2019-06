La anciana perdida en La Palmilla pasó tres días tirada en el suelo de una azotea

Salió ha hacer unas gestiones en el banco y ya no regresó. Se quedaron esperándola en casa para que volviera a desayunar. María Heredia, de74 años y que sufría alzhéimer, estaba siendo buscada en la barriada malagueña de La Palmilla desde el pasado lunes, 17 de junio.

Tres días de búsqueda de su familia por toda la barriada. Esta anciana, de complexión gruesa y que usa bastón, ha acabado apareciendo en la tarde de este miércoles en una azotea de La Palmilla. No se sabe cómo llegó alli arriba, pero al parecer María se desorientó, cayó y ya no se pudo volver a levantar. Tres días en el suelo, llena de hematomas y con heridas en codos y rodillas, según fuentes cercanas al caso, por la propia caída. María Heredia permanece ingresada en el Hospital, aunque no se teme por su vida.