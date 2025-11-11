AMAMA presentará reclamaciones de 22 malagueñas afectadas por los cribados del cáncer de mama

La presidenta de la Asociación AMAMA, Ángela Claverol, ha confirmado hoy a Europa Press que ha presentado ya 25 reclamaciones patrimoniales de las provincias de ... Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales.

En toda Andalucía, la Junta ha cifrado en 2.317 la bolsa de afectadas, el 90% de ellas con seguimiento por parte del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y 152 en Málaga, según se conoció ayer. Así, Claverol ha sostenido este martes que la asociación tiene estudiados y documentados más casos de pacientes que ya tienen cáncer de mama y que reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por provincias, seis son de Almería; 16 en Córdoba; once en Granada; catorce en Cádiz; 22 en Málaga; trece en Jaén; catorce en Huelva y 189 en Sevilla.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado pendientes de que les hagan pruebas

Frente a estos números, la presidenta de Amama ha sostenido que las cifras ofrecidas por la Junta tras la segunda reunión de la comisión de seguimiento del cribado «no cuadran ni por cantidades ni por provincias». Ángela Claverol ha manifestado que «siguen llegando casos todos los días y ya tenemos más de 4.000». La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado (2.317) pendientes de que se les hagan pruebas -concretamente, ecografías-, para las que la Junta se ha puesto como fecha tope el próximo 30 de noviembre.

Afectadas de Málaga

Málaga aglutina a un total de 152 afectadas del total de 2.317 existentes en Andalucía, un dato que confirma que esta es la segunda provincia con mayor número de mujeres con necesidad de realizarse pruebas complementarias muy lejos de Sevilla, que agrupa a 2.051. El resto de Andalucía quedaría así: 80 casos de Cádiz, 14 de Granada, diez de Almería, cinco en Huelva y otras cinco en Jaén. Almería es la única provincia sin perjudicadas.

La Junta ya había apuntado, poco después de que se conociesen los casos, que Sevilla, Málaga y Cádiz eran las provincias en las que se iba a extremar la vigilancia sobre el colectivo de mujeres con cribados cuyas pruebas han sido no concluyentes, dado que, efectivamente, estos territorios son los que aglutinaban la mayor bolsa de Andalucía, aunque sólo se precisó la cifra de la provincia hispalense. «Son mujeres que se han hecho un cribado y tienen un resultado no concluyente», han insistido las fuentes consultadas en su día.