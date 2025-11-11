Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer es sometida a una mamografía. SUR

AMAMA presentará reclamaciones de 22 malagueñas afectadas por los cribados del cáncer de mama

La asociación ha interpuesto ya 25 procedimientos administrativos ante el SAS de mujeres de Sevilla y Jaén

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:06

La presidenta de la Asociación AMAMA, Ángela Claverol, ha confirmado hoy a Europa Press que ha presentado ya 25 reclamaciones patrimoniales de las provincias de ... Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales.

