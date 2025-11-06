Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avance del anteproyecto de los puentes-plaza. SUR

¿Alteran los cambios en la presa de El Limonero el proyecto para el río Guadalmedina?

Los cálculos de lo que soporta el cauce ofrecen claves complejas que hay que incorporar al anteproyecto de los puentes-plaza

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El debate sobre la seguridad de los cauces ante eventuales riadas siempre ha sido un asunto crucial en la agenda política y técnica de Málaga. ... Si hablamos del Guadalmedina, esa preocupación es una constante a lo largo de nuestra historia. La reciente y la que no lo es tanto. Si ya de por sí el asunto es sensible, en un contexto creciente de danas, con todo lo que en los últimos meses ha supuesto en el debate público, la cuestión adquiere aún más vuelo si cabe. Este miércoles SUR adelantaba los cambios en las normas de explotación del embalse que lamina el río de la ciudad: El Limonero. ¿Afectan estos cambios a los planes de intervención urbana en el río?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  5. 5 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  6. 6 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  7. 7 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  8. 8 El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral
  9. 9 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería
  10. 10 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Alteran los cambios en la presa de El Limonero el proyecto para el río Guadalmedina?

¿Alteran los cambios en la presa de El Limonero el proyecto para el río Guadalmedina?