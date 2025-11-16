Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de edificios de VPO del Ayuntamiento al oeste del campus de Teatinos. ÑITO SALAS

Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de mañana a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga

La web del IMV recogerá a partir de este lunes la información relativa a dos promociones cuya inscripción se abrirá el 24 de noviembre a las 00.00 horas

SUR

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, va a publicar mañana lunes, 17 de noviembre, los requisitos para participar en ... dos sorteos de viviendas protegidas en alquiler que suman un total de 253. Se trata de la promoción de 140 y 133 viviendas con aparcamiento y trastero que el Ayuntamiento está construyendo en las parcelas R10 y R16 del sector Universidad. El plazo para inscribirse en ambos sorteos comenzará a las 00.00 horas del lunes 24 de noviembre y permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del miércoles 17 de diciembre.

