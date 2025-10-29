La alerta de los expertos en vivienda: «El problema va a ir a más en Málaga»

El problema de la vivienda va a ir a más en Málaga y, por el momento, no hay sobre la mesa soluciones efectivas para paliarlo. ... Es el desolador pero realista panorama que describen los expertos de la consultora inmobiliaria Savills, que este miércoles han presentado su último informe sobre la situación de la capital. «El problema de la vivienda va a ir a más en el corto plazo», ha asegurado el director de este grupo para Andalucía, José Félix Pérez-Peña, quien ha vuelto a insistir, como ya hizo en la presentación del informe del año pasado, en la necesidad de multiplicar la producción de nuevas casas.

«Desde 2020 se ha registrado una demanda que nunca antes se había visto, y va a hacer falta el doble de vivienda para cubrirla», ha remarcado este experto. Según Savills, en los últimos cinco años, se han puesto en el mercado en la capital unas cuatro mil viviendas anuales, y se deberían haber hecho otras cuatro mil. «Desde 2026 deberíamos ser capaces de ofertar ocho mil al año, como oferta constante», ha señalado Pérez-Peña, quien ha sido franco al poner en duda que se pueda conseguir ese objetivo.

No obstante, el estudio de esta consultora abre una ventana al optimismo señalando la posibilidad de que se puedan construir en Málaga unas 16.400 viviendas en los próximos diez años, de las que nueve mil serían de protección oficial. La cifra la obtienen con la suma de proyectos que ya están en obras de urbanización y construcción, como Distrito Zeta, Cortijo Merino, Térmica o Universidad, pero también con otros que todavía no han empezado a realizarse y que, en algunos casos, tienen un camino incierto por delante. Es el caso de Repsol y de los previstos en Campanillas, condicionados por encauzamientos sin realizar.

«Esto requiere una agilización de procesos y un esfuerzo colectivo necesario», ha incidido el responsable de Savills en Andalucía, quien ha vuelto a reclamar a las administraciones públicas que pongan toda la carne en el asador para que la transformación de los suelos no tarde casi diez años como sucede ahora.

151.000 hogares necesarios en diez años en la provincia Desde Savills estiman que la capital necesita que se oferten 8.000 nuevas viviendas cada año

Con todo, desde Savills admiten que esos proyectos de nuevas viviendas son «insuficientes» para una necesidad de vivienda que se estima en 151.000 nuevos hogares en los próximos diez años a nivel provincial. Así, insisten en una demanda que va a seguir creciendo porque es muy diversa. No solo la componen las necesidades básicas de la población, sino también los inversores privados, la segunda residencia, los estudiantes de las nuevas universidades privadas, jóvenes profesionales y nómadas digitales.

Por ello, esta consultora apuesta por potenciar los proyectos de pisos de alquiler, y los modelos de 'coliving' (residencial de corta estancia) y 'flexliving', alojamientos temporales que se pueden realizar en suelos comerciales u hoteleros. «Son soluciones que dan respuesta a estudiantes, nómadas digitales, y empleados que vienen a trabajar a Málaga, para que haya menos presión. Hay muchos fondos invirtiendo en estos segmentos», ha señalado Pérez-Peña. Savills calcula que se sumarán unos cinco mil alojamientos de este tipo en los próximos cinco años en la capital.

El ejemplo de Sevilla

Por otra parte, también apuestan por hacer ver a los promotores las posibilidades que ofrecen municipios del norte del área metropolitana de Málaga como Pizarra o Cártama, en el Guadalhorce, que están conectados con la capital con el Cercanías, para implantar grandes desarrollos residenciales que puedan contribuir a absorber parte de la demanda. «Málaga está obligada a crecer hacia el norte», ha subrayado José Félix Pérez-Peña, quien ha puesto como ejemplo el modelo de Sevilla, que tiene «muchos sectores en desarrollo en su corona metropolitana». «Sevilla tiene el triple de capacidad de producción de vivienda que Málaga y allí crecen menos los precios», ha argumentado.

Para Málaga, no prevé un freno en la escalada de precios a corto plazo, si bien no descarta que se estabilicen en algunas tipologías. La media seguirá siendo alta, en algunos casos por la contabilización de los pisos de lujo que, no obstante, no llegan al 2% de las ventas en el caso de los que superan el millón de euros. El 90% de los pisos nuevos y de segunda mano se vende por debajo de los 450.000 euros en la capital. Desde Savills también han señalado que el problema del acceso a la vivienda no puede atribuirse en exclusiva a la proliferación de alojamientos turísticos. «No es un problema de turistas, es un problema de demanda, de tipologías y de falta de producto», ha afirmado Pérez-Peña.

Necesidad de más hoteles

El informe de Savills también destaca que hacen falta más hoteles aún en la capital. «Seguimos estando igual que Granada y lejos de las 25.000 camas de Sevilla. El número de turistas ha crecido un 15% y las pernoctaciones un 6%. Esto se ha intentado arreglar con apartamentos, pero hay más demanda de hoteles», ha indicado el director regional de la consultora, quien ha comentado que empieza a detectarse inversión turística en zonas de la ciudad donde hasta ahora no existía.

En cuanto al mercado de las oficinas, José Félix Pérez-Peña lo ha calificado como «uno de los grandes éxitos de la ciudad» por los proyectos que el grupo Insur construye en Tabacalera y Martiricos, y el que Merlin va a levantar junto al puerto. No obstante, ha advertido de que esto va a suponer la llegada a la ciudad de profesionales que van a tensionar aún más la demanda de vivienda. Con todo, ha reclamado que se pongan en marcha más proyectos terciarios, como el previsto en el muelle 4 del puerto y en los suelos de la antigua Siemens.

El informe también analiza el tejido comercial de Málaga, y apuesta por extender la oferta del Centro hacia la calle Victoria y la plaza de la Merced. No obstante, también recoge la necesidad de atraer marcas de lujo y semilujo para los clientes de los nuevos hoteles de cinco estrellas que se van a abrir en los próximos años. Por último, pone de relieve que se desarrollen más suelos logísticos porque los centros de distribución de mercancías construidos en los últimos años ya están ocupados al cien por cien. «Málaga es el soporte logístico en la Costa del Sol, donde no existen proyectos de este tipo», ha concluido Pérez-Peña.