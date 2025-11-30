Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los contenedores desbordados de basura. SUR
COSAS DE LA CIUDAD

Los aledaños de Puerto Parejo necesitan una batida urgente

La zona de El Ejido lleva varios meses con problemas de limpieza que se extienden a barrios colindantes

Emilio Morales
Emilio Morales

Emilio Morales y Emilio Morales

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Puerto Parejo, una calle cercana a El Ejido y colindante a la Cofradía del Rocío, atraviesa una grave crisis de limpieza que afecta tanto a ... los residentes como a viandantes. Las calles, especialmente las cercanas a la Plaza de los Monos y Calle Cristo de la Epidemia, suelen estar llenas de basura acumulada o aceras pegajosas, lo que da una imagen de abandono y desinterés por parte de las autoridades locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  7. 7 Juzgan (por segunda vez) a los dos acusados del atropello mortal a un joven tras una pelea en Benalmádena
  8. 8 ChatZBE: pregunta a nuestra IA por la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los aledaños de Puerto Parejo necesitan una batida urgente

Los aledaños de Puerto Parejo necesitan una batida urgente