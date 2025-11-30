Los aledaños de Puerto Parejo necesitan una batida urgente

Puerto Parejo, una calle cercana a El Ejido y colindante a la Cofradía del Rocío, atraviesa una grave crisis de limpieza que afecta tanto a ... los residentes como a viandantes. Las calles, especialmente las cercanas a la Plaza de los Monos y Calle Cristo de la Epidemia, suelen estar llenas de basura acumulada o aceras pegajosas, lo que da una imagen de abandono y desinterés por parte de las autoridades locales.

La situación se agrava con la presencia constante de restos de brozas y escombros provenientes de trabajos privados de jardinería y construcción, que se dejan sin recoger en las aceras, obstruyendo el paso y deteriorando aún más el entorno.

A pesar de ser una zona muy transitada y con una gran densidad de vecinos, Puerto Parejo sufre de una carencia de servicios básicos de limpieza, o por lo menos de asiduidad. Las aceras frecuentemente están cubiertas de residuos de todo tipo: plásticos, envases, papeles y otros desechos, lo que genera un ambiente poco saludable y una estética deteriorada. Además, la falta de contenedores adecuados y la insuficiente frecuencia de las batidas de limpieza hacen que la situación persista de manera crónica.

Los vecinos han mostrado su descontento y preocupación por la falta de acción por parte del Ayuntamiento, pidiendo la instalación de más puntos de recogida selectiva y una mayor atención al mantenimiento de las calles. Las intervenciones puntuales no son suficientes para hacer frente a este problema.