Los aledaños del Ayuntamiento: heces y basura incrustada

Un paseo por los aledaños del Ayuntamiento y los Jardines de Puerta Oscura te harán ver a simple vista que hace falta una limpieza a ... fondo. Así le pasó a este redactor durante el fin de semana cuando se disponía a disfrutar de unas compras navideñas.

El suelo en dirección Alcazabilla está lleno de heces de aves, incrustadas desde hace semanas –quizá meses– que afean la zona de manera continua. Por otro lado, hay también resina de los árboles de todos los parques que, además de su aspecto sucio, crea una sensación de abandono en este área tan emblemática de la ciudad.

Aunque los Jardines de Puerta Oscura y los alrededores del Ayuntamiento son puntos de gran afluencia, especialmente durante la temporada navideña, lo cierto es que la imagen que muestran en estos días dista mucho de ser la de una ciudad que cuida su patrimonio. Los turistas que pasean por la zona, muchos de ellos atraídos por la decoración festiva y las luces, se ven sorprendidos no solo por el bullicio comercial, sino también por la suciedad que invade las aceras y los espacios verdes.

En un momento en el que la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes, la limpieza parece haber quedado relegada a un segundo plano. Las heces de aves no solo son una molestia visual, sino también un riesgo para la salud pública. La falta de mantenimiento adecuado en estas áreas históricas resulta frustrante: «Esta zona siempre ha sido controvertida», explican lectores habituales.