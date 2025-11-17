Paco de la Torre se va de turné en Instagram: cada mes subirá los 10 mejores bolos

Llegó algo tarde cuando ya le había cogido la delantera el portavoz socialista, Dani Pérez, que tenía contratada a una asesora, una profesional para reels ... en Instagram, Tiktok y Facebook en el grupo socialista. Pérez estuvo toda la campaña electoral de mayo de 2023 haciendo de instagramer y tiktoker con todos los proyectos que vendía, mientras que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se ceñía a ciertos vídeos con música, o hablando, pero sin tanta edición. Se ve que al veterano regidor no le hizo mucha falta, y subió desde los 14 ediles hasta los 17 (uno más de la mayoría absoluta) mientras que Dani Pérez bajó de 12 a 10. Pero los tiempos cambian y hay que actualizarse.

Volviendo a las redes sociales, bien saben los que se dedican a esto que el mensaje cuenta, que el vídeo es importante, claro, pero que sobre todas las cosas está la película y la edición. El equipo de Comunicación del alcalde se puso las pilas tras las elecciones, aumentó y se dimensionó y ahora De la Torre es un instagramer habitual. Tienen cabida también otros concejales populares en los reels (vídeos) del Ayuntamiento, pero digamos que el primer edil ha cogido un enorme papel protagonista. A veces, incluso, en vez de dar ruedas de prensa para presentar ideas o proyectos, lo sube a las redes y juega con el impacto. Eso viene haciendo para presentar los pregoneros de la feria, El Kanka o Javier Castillo, que para decir quiénes son lo hizo a través de películas en las que hablaba por teléfono dando cuenta de la relevancia de los personajes y luego anunciaba que eran los elegidos. El trabajo fue impecable, es cierto que las películas están bien editadas y que mantienen la intriga hasta el final, que es lo que importa para que los jóvenes no pasen el reel sin terminar de verlo. Esos cuatro segundos de enganche son vitales en un mundo en el que un minuto es una eternidad, en el que se vive a golpe de dopamina.

El uso de redes sociales para llegar a ciertas capas de la población y a ciertas edades, que no están tan acostumbradas a leer, y que no sabemos si finalmente se van a acostumbrar con tanto destello y emoción digital, forma parte hoy día de la estrategia de comunicación prioritaria del alcalde de Málaga, y por supuesto, del resto de los grupos municipales, algunos con más aciertos que otros. Los gobernantes no sólo gobiernan para los leídos, y más en un mundo en el que incluso se hace proselitismo de la ignorancia, de tal forma que no les queda otra que intentar llegar a todos y las redes son un salvoconducto.

Hay algunas voces populares que entienden que el alcalde ya es suficientemente conocido y que no debería subir a Instagram tantas stories enseñando las obras del tejado Catedral desde el mismo tajo, dando cuenta de la apertura de la Comic Con Málaga desde el arco de entrada o anunciando el hecho de que ya no vaya a haber más coches de caballos en la ciudad de Málaga desde el paseo por el Parque. Pero estas opiniones, la verdad, son escasas ante el hecho de que la inmensa mayoría coincide en que el alcalde da muy bien a cámara y que sus mensajes llegan nítidos por lo que se cumple a la perfección el objetivo.

El regidor se lanza a realizar un reel mensual, que llama 'Repaso mensual' y que ha empezado en el mes de octubre

El nuevo reto del regidor pasa por hacer un repaso todos los meses del trabajo del Ayuntamiento a través de 10 bolos, es decir diez proyectos que se hayan ejecutado en la ciudad, según nos ha contado él mismo en un reel a finales de octubre.

En el 'Repaso mensual', que es como le han llamado a este formato, De la Torre empieza el recorrido en Antealcaldía y coge el ascensor para contar que el Ayuntamiento de Málaga ha sorteado 207 viviendas de protección oficial, llega al paseo marítimo de Pedregalejo, donde indica que han empezado las obras; en coche enseña cómo han pintado el túnel de Santo Domingo, llega a la plaza de las cofradías y muestra el nuevo parque, va a Limonar para explicar que la EMT ha ampliado la línea 32 y la 5 en el Puerto de la Torre, bancos en la Palmilla, sigue con una nueva sala de estudio, arreglo de bordillos, pista de petanca y pintura en pistas deportivas. Todo hasta 10 con la canción 'I gotta a feeling', un clásico de Black Eyed Peas, cuyo estribillo es un martilleante 'let's do it' (hagámoslo), y acaba en su despacho: «Te espero el mes que viene con un nuevo repaso mensual». Finaliza la película, en la que se ha trasladado por toda la ciudad. Eso tiene su curro, y más para el alcalde que tiene una agenda cargada, pero bien es cierto que en varios casos se entiende que graba cuando ya ha ido al sitio a inaugurar.

En los últimos sondeos demoscópicos que van haciendo algunos partidos, y que no enseñan o lo cuentan entre bambalinas, parece que Vox sumaría más concejales de los que tiene actualmente, que son dos, y ya se ha puesto la maquinaria pre-electoral a funcionar a un año y medio vista.

Huelga decir que el tiempo pasa volando, y antes de que vuele, los partidos están activando, algunos más que otros, estrategias de comunicación para hacer llegar sus mensajes. De la Torre sigue subido al carro de estar en todo, ahora con repaso mensual incluido como los pequeños exámenes que hacían en el cole para saber si te sabías la asignatura antes del trimestral. A ver quién es capaz de decir con esta actividad non stop que está de retirada...