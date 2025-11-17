Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las imágenes de su nuevo 'Repaso mensual' en redes, en Antealcaldía del Ayuntamiento de Málaga, donde empieza su turné por la ciudad.
La Casona del Parque

Paco de la Torre se va de turné en Instagram: cada mes subirá los 10 mejores bolos

El alcalde de Málaga se trabaja a fondo su perfil en redes sociales y su último reto es contar cada mes 10 mejoras en la ciudad en una especie de campaña electoral continua

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Llegó algo tarde cuando ya le había cogido la delantera el portavoz socialista, Dani Pérez, que tenía contratada a una asesora, una profesional para reels ... en Instagram, Tiktok y Facebook en el grupo socialista. Pérez estuvo toda la campaña electoral de mayo de 2023 haciendo de instagramer y tiktoker con todos los proyectos que vendía, mientras que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se ceñía a ciertos vídeos con música, o hablando, pero sin tanta edición. Se ve que al veterano regidor no le hizo mucha falta, y subió desde los 14 ediles hasta los 17 (uno más de la mayoría absoluta) mientras que Dani Pérez bajó de 12 a 10. Pero los tiempos cambian y hay que actualizarse.

